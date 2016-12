Neue Pilatestrainer Ausbildung 2017 in der Tripada Akademie Ã®

(fair-NEWS)

Die nächste Pilatestrainer Ausbildung in der <a href="www.tripada-wuppertal.de">Tripada Akademie</a> in Wuppertal startet am 18. + 19. Februar 2017. Insgesamt umfasst die Ausbildung 5 Wochenendseminare und einen 10-wöchigen Pilateskurs mit insgesamt 110 UE.Fachkräfte mit einer staatlich anerkannten Ausbildung als Gymnastiklehrer, Sportlehrer oder Physiotherapeuten bekommen mit dieser Ausbildung die Qualifikation, die den geforderten Ausbildungsstandards der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V entspricht.Bei der Tripada <a href="http://tripada-wuppertal.de/pilates-trainer-ausbildung/">Pilatestrainer Ausbildung</a> werden Sie fundiert in Geschichte, Theorie, Ausübung und Unterricht von Pilates eingeführt. Besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Bereich der Prävention. Hierbei werden Pilatesübungen auf der Matte und Variationen für Einsteiger und Fortgeschrittene vermittelt, aber auch für ältere Menschen und Personen mit bestimmten körperlichen Problemen.Ebenso werden verschiedene Kleingeräte integriert, um Übungen interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten, wie z.B. mit Ball, Band, Brazil und Rolle. In einem zusätzlichen Praxiskurs gibt es außerdem die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung Ihre eigene Technik zu verfeinern und zusätzliche praktische Erfahrungen zu sammeln. Im letzten Seminar wird auch die Gelegenheit gegeben selbst Übungen anzuleiten und das eigene Unterrichten zu trainieren.So umfasst die Pilates Trainer Ausbildung alle Bereiche, die für Ihre zukünftige Arbeit wichtig sind.Eine Förderung von 50% über Bildungsscheck oder Bildungsprämie ist möglich.Anmeldungen werden noch bis Februar in der Tripada Akademie entgegen genommen unter der Telefonnummer 0202/9798540 oder per Email an info@tripada.de



