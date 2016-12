Erotik-Messe „Erotica“ in Würzburg

(fair-NEWS)

Erotik, Entertainment und viele sinnliche Überraschungen hautnah erleben: Vom 27. bis 29. Januar findet in der Posthalle Würzburg erstmals die Erotik-Messe „Erotica“ statt. Neben hunderten erotischen Produkten werden Besuchern auf mehreren Bühnen täglich anregende Live-Shows mit Szene-Stars geboten. Karten gibt es an der Tageskasse und vergünstigt im Online-Vorverkauf auf www.erotica-messe.de.Mit einer ansprechenden Mischung aus sexy Vorführungen und käuflichen Erotik- und Modeartikeln bietet die „Erotica“ so einiges zum Bestaunen: Junge, aufregende Top-Models und bekannte Pornostars begeistern mit heißen Strips, wie man sie nicht alle Tage sieht, und präsentieren erotische Choreografien in raffinierten Outfits.Als besonderer Stargast wird dabei die aus Funk und Fernsehen bekannte Porno-Künstlerin PussyKat das Publikum zum Schwitzen bringen! Außerdem sind unter anderem die Erotik-Models Miss Iron, Christy Cox, Christina Bella sowie Tara Moon live in Würzburg zu erleben.Doch nicht nur die Herren, sondern auch die Damen kommen bei der „Erotica“ voll auf ihre Kosten. Dafür sorgen knackige Männer-Models wie Nio da Silva und Mr. Andy.Top-Qualität bietet die „Erotica“ nicht nur mit dem perfekten Showprogramm, sondern auch durch die speziell ausgewählten internationalen Aussteller. Mehr als 40 Anbieter präsentieren die gesamte Bandbreite des Erotikmarktes, dabei findet sich garantiert für jeden Geschmack das Richtige. Die Produktauswahl reicht von zarten Dessous, Lifestyle-Mode sowie strengem Leder über vielfältige Fetisch-Artikel, innovativem Sexspielzeug und Zubehör, erotischer Literatur sowie Videos bis hin zu Schmuck, Piercings, Tattoos und vielem mehr. Es wird ein grenzenloser Basar der erotischen Phantasien geboten!Die Erotik-Messe „Erotica“ ist eine der größten und anspruchsvollsten Großveranstaltungen dieser Art im deutschsprachigen Raum. Mit großem personellem und technischem Aufwand wird die Würzburger Posthalle dabei in eine anregende Kulisse für Sinnlichkeit verwandelt.Die „Erotica“ will unterhalten, informieren und anregen. Besucher erhalten hier neben einem großen Entertainment- sowie Shopping-Angebot auch Tipps und Informationen, um ihren individuellen Vorstellungen näher zu kommen.Zutritt ab 18 Jahren!https://www.facebook.com/eroticamesseTermin:27. bis 29.01.2017 in Würzburg / PosthalleÖffnungszeiten:Freitag, 27.01.2017: 17.00 - 01.00 UhrSamstag, 28.01.2017: 14.00 - 01.00 UhrSonntag, 29.01.2017: 14.00 - 22.00 UhrTickets:Vergünstigte Online-Tickets gibt es unter www.erotica-messe.de.Tageskasse erhöhter Preis!Preise:Tagesticket VVK 18€, Preis an der Tageskasse 20€Tagesticket Paare VVK 32€, Preis an der Tageskasse 35€2-Tagesticket VVK 32€ , Preis an der Tageskasse 35€Dauerkarte (3 Tage) VVK 41€, Preis an der Tageskasse 45€Das 2-Tagesticket und die Dauerkarte sind übertragbar.



Bildinformation: Die Erotica findet vom 27. bis 29. Januar 2017 in Würzburg statt