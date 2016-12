Neuer Newsletter-Dienst www.GEHIRN-TIPPS.de für Neuro-Interessierte

(fair-NEWS)

US-Präsident Barack Obama stellte im April 2013 das "BRAIN"-Projekt zur genauen Kartierung des menschlichen Gehirns vor. Die EU hatte schon drei Monate zuvor eine vergleichbare Forschungsinitiative vorgestellt: Beim "Human Brain Project" sollen Supercomputer das Denkorgan imitieren. Beide Initiativen wecken Erinnerungen an das gigantische Humangenomprojekt zur Entschlüsselung der menschlichen DNA in den 90er Jahren - in mancher Hinsicht sind sie sogar noch ehrgeiziger, da sie kein klar definierten Endzeitpunkt haben. Miliarden Gelder und jede Menge neue Erkenntnisse sind das Ergebnis, die auch im Internet veröffentlicht werden. Das Interesse an der Gehirnforschung wächst seit Jahren kontinueirlich. Die Münchner FQL Akademie bzw. deren Betreiber Gabriele und Stephan Ehlers haben ihren neuen Newsletter-Dienst www.GEHIRN-TIPPS.de vorgestellt. Mit diesem neuen Newsletter-Dienst erhalten Interessenten regelmäßig aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung KOSTENFREI per Mail. Man kann sich wöchentlich oder monatlich ein, zwei oder drei Gehirn-Wissen-News, aktuelle Studien-Ergebnisse etc. zusenden lassen. Zudem kann der Nutzer wählen an welchem Wochentag und um welche Uhrzeit die GEHIRN-TIPPS zugestellt werden sollen. Gabriele und Stephan Ehlers sind beide Experten für Jonglieren, Lernen und Gehirn-Wissen. Sie sind Mitglied der renommierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, betreiben die Webseiten www.gehirn-wissen.de und www.gehirn-vital-shop.de und werden national und international als Speaker zu den Themen Gehirn-Wissen, Gehirn & Lernen, Gehirn & Unsicherheit gebucht (www.fql.de).



Bildinformation: Hochinteressante Erkenntnisse der Gehirnforschung kostenfrei bei gehirn-tipps.de abonnieren