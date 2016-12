(fair-NEWS)

HÄUSLICHE PFLEGE DESSAU - Tagespflege, Senioren-WG und betreutes Wohnen.Unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer Herkunft und Alter: "Die Würde des Menschen ist unantastbar" heißt es im Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Um auch pflegebedürftigen Menschen ein Altern in Würde zu gewähren, leistet die HÄUSLICHE PFLEGE in Dessau durch das Team von "Ambulante Krankenpflege Zuversicht", einen wertvollen Beitrag.HÄUSLICHE PFLEGE DESSAU - fachgerechte Betreuung in vertrauter Umgebung.<a href="www.zuversicht.com/">www.zuversicht.com/</a>Bei Pflegebedürftigkeit ist es für einen Betroffenen am besten, in seiner vertrauten Umgebung bleiben zu können. Insbesondere älteren Menschen fällt es schwer, sich an neue Lebensumstände zu gewöhnen. Der mobile Pflegedienst "Zuversicht" bietet durch die HÄUSLICHE PFLEGE IN DESSAU eine Möglichkeit für eine individuelle Betreuung zu Hause. Neben der Behandlungspflege und Unterstützungen im Alltag - dazu gehören zum Beispiel Körperpflege und Hilfe bei der Zubereitung der Mahlzeiten - stehen die Mitarbeiter der häuslichen Pflege Dessau auch bei hauswirtschaftlichen Aufgaben hilfreich zur Seite.Nicht immer können Angehörige von Pflegebedürftigen auch tagsüber eine Betreuung gewährleisten. In solchen Fällen bietet sich eine Tagesbetreuung und Tagespflege für Senioren an, wie sie auch vom Pflegedienst Dessau in der häuslichen Pflege in Dessau angeboten wird. Im Alltag gut versorgt und von fachkundigem Pflegepersonal liebevoll umsorgt, können pflegebedürftige ältere Menschen hier in Gesellschaft ihre Zeit verbringen.Teilweise besteht auch die Möglichkeit, die Senioren mit einem Fahrdienst von zu Hause abzuholen.<a href="https://www.youtube.com/watch?v=fDj6fsTYiYM">https://www.youtube.com/watch?v=fDj6fsTYiYM</a>Eine andere Möglichkeit, dem Alleinsein im Alter zu entgehen, ist das Wohnen in einer Wohngemeinschaft. Vier Senioren-WGs von "KRANKENPFLEGE ZUVERSICHT" bieten jedem Bewohner sein eigenes Zimmer. Somit hat er die Möglichkeit, sich jederzeit in seine Privatsphäre zurück zu ziehen. Gleichermaßen werden beim Leben in einer Wohngemeinschaft auch die sozialen Kontakte gepflegt.Die HÄUSLICHE PFLEGE IN DESSAU ist eine angenehme Rundum-Versorgung für die älteren Menschen.Neben den Wohngemeinschaften unterhält die "Krankenpflege Zuversicht" auch 7 altersgerechte, abgeschlossene 1-Raum-, 1,5 Raum- und 2-Raumwohnungen zwischen 30 qm bis 62 qm. Diese sind mit behindertengerechten Bädern und Barriere freien Zugängen ausgestattet. Auch Balkone sind meist vorhanden. Die Dienstleistungen der häuslichen Pflege, wie die hauswirtschaftliche Versorgung, können gegen ein kleines Entgelt von den Bewohnern der Appartements beansprucht werden."Krankenpflege Zuversicht" - das ist mehr als nur ein Name.Der Name "Krankenpflege Zuversicht" ist dabei mehr als nur eine Floskel, denn egal ob ambulante, mobile Pflege oder häusliche Pflege in Dessau: Es geht darum, die Selbstständigkeit des zu Pflegenden möglichst weitgehend zu erhalten oder wiederherzustellen und das erfordert vor allem gegenseitiges Vertrauen und positives Denken. Dabei werden alle Betroffenen, Angehörige und weitere Bezugspersonen in die häusliche Pflege mit einbezogen."Wir bieten liebevolle und fachgerechte Betreuung in gewohnter Umgebung", fasst Inhaberin Veronika Schmidberger die Vorzüge der Krankenpflege Zuversicht zusammen, "und nehmen uns jeden Tag 25 Stunden Zeit für Sie."<a href="www.zuversicht.com/">www.zuversicht.com/</a>Die AMBULANTE KRANKENPFLEGE ZUVERSICHT hilft auch bei Anträgen zur Finanzierung und bietet eine kostenlose Pflegeberatung an. So wird niemand allein gelassen und ältere Menschen können ein weiterhin selbstbestimmtes Leben führen, ohne fürchten zu müssen, Ihren Angehörigen dabei zu sehr zur Last zu fallen.



Bildinformation: HÄUSLICHE PFLEGE DESSAU