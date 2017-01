Aktiv gegen Brustkrebs: Selbstuntersuchung der Brust ist wichtig für die Früherkennung!

(fair-NEWS)

Landau, 31. Dezember 2016 Brustkrebs ist eine Diagnose, vor der sich jede Frau fürchtet. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Brustkrebs nach wie vor mit über 75.000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist. Dass also rein rechnerisch etwa jede achte bis zehnte Frau einmal in ihrem Leben an Brustkrebs erkrankt.Wichtig zu wissen ist, dass Prävention und Früherkennung im Kampf gegen Brustkrebs eine entscheidende Rolle spielen. Und hier kann bzw. sollte jede Frau selbst aktiv werden, und zwar bereits in jungen Jahren. Denn die Diagnose Brustkrebs trifft in zunehmendem Maße auch jüngere Frauen.Gewusst wie: Eine wichtige Rolle für die Früherkennung von Brustkrebs spielt die Tastuntersuchung der Brust, die jährlich durch den Arzt vorgenommen wird. Ergänzend sollten Frauen ihre Brust auch selbst regelmäßig und bewusst untersuchen. Denn nur auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass Veränderungen möglichst frühzeitig erkannt werden. Ein Faktor, der für den Therapieerfolg entscheidend sein kann. Denn: Ein früh erkannter Brustkrebs kann nicht nur gut behandelt werden, sondern ist in vielen Fällen sogar heilbar. Um das richtige Abtasten zu erlernen, bieten die Frauenklinik des Vinzentius-Krankenhauses Landau daher mehrmals im Jahr Seminare zur Selbstuntersuchung der Brust an.„Frauen, die ihre Brust regelmäßig selbst untersuchen, leisten einen wertvollen Beitrag zur Früherkennung von Brustkrebs“, betont Hildegard Konieczny, Oberärztin der Frauenklinik und Leiterin des Seminars Selbstuntersuchung der Brust. „Doch da viele Frauen nicht wissen, was und wie sie tasten sollen, untersuchen sie ihre Brust nicht. Hier setzen unsere Kurse an.“ In den Seminaren erlernen die Teilnehmerinnen unter Anleitung das richtige Abtasten der Brust – zunächst an einem Silikon-Modell, und im zweiten Schritt dann an der eigenen Brust. „Wichtig ist es, sich für die Untersuchung ausreichend Zeit zu nehmen und dabei genau auf den eigenen Körper zu achten“, erklärt Konieczny.Der nächste Kurs findet am 30. Januar 2017 in der Zeit von 17-19 Uhr statt, die Kosten betragen 25 Euro. Für die Anmeldung wenden Sie sich bitte an das Sekretariat der Frauenklinik, Tel.: 06341 / 17-2400. Weitere Informationen finden Sie unter www.vinzentius.de Kontakt:Vinzentius-Krankenhaus LandauCornichonstraße 476829 LandauTelefon: 06341 / 17-0Internet: www.vinzentius.de