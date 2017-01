Hacki Hackisan präsentiert das Album: „Hackisan No. 1“

(fair-NEWS)

Es ist das erste Album des Künstlers und erschien 2015.Hacki Hackisan ist Künstler mit Leib und Seele, bekennender Rock- und Metal-Fan und möchte sich dennoch nicht in eine Schublade stecken lassen.Er ist offen für sämtliche Genres und Musikstile und das spiegelt sich auch in diesem Album wider. Es ist eine bunte Mischung aus Pop, Rock und Metal.Der Song „Virtuoso“ ist eine härtere Rocknummer im Stile der alten Meister, die aus ihren Songs ein einziges Solo machten.Die Symphonie „Zukunft“ wurde extra für das Gedicht geschrieben, welches denselben Namen trägt; ein düsteres Gedicht über die Menschheit und deren Ende.„Bollywood“ ist ein Song über die bunte indische Filmwelt; dabei wurde die originale Sprache Hindi verwendet.„Der weiße Hirsch“ ist eine Symphonie, die extra geschrieben wurde, um ein Video zu untermalen, welches einen weißen Hirsch zeigt.Ebenso wurde „Wildscheinsex“ extra für ein Video geschrieben, welches Wildschweine bei der Paarung zeigt. Der Sound soll dabei mit Absicht so klingen, wie aus einem schlechten Pornofilm.„Arabia“ ist ein orientalisches Rockstück aus tausend und einer Nacht.„With you“ ist ein Liebeslied und wurde für die Frau des Schlagzeugers der Band Lamagra geschrieben, die Hacki Hackisan 2000 gegründet hatte.Den Song „Bis ans Ende der Welt“ hat Hacki Hackisan für seine Freundin geschrieben, deren Verlobter bei einem Betriebsunfall in einer Chemiefabrik umgekommen war. Der Song erzählt die Geschichte, wie Hacki Hackisan und sie ein Paar wurden. Auch zu diesem Song gibt es ein Musikvideo auf Youtube.„Gregorian Chant“ ist ein lateinisches Chorstück, welches den Mönchs-Chören nachempfunden wurde. Es endet in einer Rock-Oper.„Hacki & the dirty Chipmunks“ ist ein lustiges Stück über Hacki und seine kleinen versauten Haustiere - den Chipmunks.Zu jedem dieser Songs gibt es zudem noch ein Musikvideo auf Youtube.Hacki Hackisan steckt sehr viel Herzblut und Leidenschaft in seine Werke.Inhalt:1. Virtuoso (2:40)2. Zukunft (4:06)3. Zukunft (Instrumental) (4:07)4. Bollywood (3:33)5. Der weiße Hirsch (1:22)6. Wildschweinsex (2:06)7. Wildschweinsex (Instrumental) (2:06)8. Arabia (4:02)9. With you (3:24)10. Bis ans Ende der Welt (6:16)11. Gregorian Chant (4:13)12. Hacki & the dirty Chipmunks (4:09)Hier geht es zum Künstler Hacki Hackisan:



Bildinformation: Hackisan No. 1