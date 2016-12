Keine Party ohne Fotobox

(fair-NEWS)

Die Fotobox - was ist das überhaupt? Von einer Fotobox hat man immer mal wieder auf ganz verschiedenen Wegen gehört. Eine Fotobox auf einer Hochzeit, oder auf einer Firmenfeier. Aber wie funktioniert so eine Fotobox überhaupt? Das Prinzip ist schnell erklärt: Die Fotobox schießt vollkommen autonom Fotos und druckt diese aus. Dazu stellt man sich davor, betätigt den Start-Button im verbauten Touchscreen und schon beginnt der Countdown herunter zu zählen. 3...2..1..Bitte Lächeln. Und schon ist das erste Foto geschossen. Selfies sind geil! Die Fotobox zeigt nach dem Shoot das geschossene Bild an und bastelt automatisch ein Layout, das ausgedruckt werden kann. Der in der Fotobox verbaute Thermosublimationsdrucker druckt die Bilder in zehn Sekunden aus und schon hält man sein selbst gemachtes Fotobox-Selfie in der Hand. Gerade auf Hochzeiten ist die Photobooth, wie sie auch genannt wird, sehr beliebt. Dort trifft jung und alt zum Feiern aufeinander und nichts verknüpft die verschiedenen Generationen so stark wie eine Fotobox. Denn an lustigen Fotos mit tollen Verkleidungen erfreut sich doch jeder. Und dazu macht es auch noch einen riesen Spaß. Je ausgelassener die Stimmung am Abend der Hochzeit, oder natürlich auch jeder anderen Feier, desto spaßigere Fotos entstehen. Mittlerweile kann man die Fotobox auch online mieten. Ein solcher Anbieter sind die Eventhelden. Auf der Website www.fotobox-eventhelden.de kann man die Fotobox in ganz Deutschland bestellen und bekommt sie mit der Post geliefert. Der Aufbau ist schnell vollzogen und nach der Feier schickt man die Fotobox einfach wieder zurück, oder lässt sie von DHL abholen. So einfach ist das Prinzip, das hinter einer Fotobox steckt. Nun bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ins Web, Fotobox mieten und geile Bilder schießen!