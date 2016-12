Ein neuer Roman beschreibt das Afghanistan der 50er bis 70er Jahre

(fair-NEWS)

Es wurde ein überaus intensiver Roman über die Kultur, die Normen, die Gesellschaft aus einem sich wandelnden Afghanistan aus der Zeit von vor 50 Jahren.Schabo und Suhrab. Ein Dorf im Westen Afghanistans: Im Hof eines Großgrundbesitzers, eines Khans, spielen das Mädchen Schabo und der Junge Suhrab. Beide Kinder ahnen noch nicht, dass sie zwei Familien mit unterschiedlicher Herkunft und ungleichem sozialem Status angehören: Hier die noblen Khancheel und dort die einfachen Wulas.Suhrab ist ein begabter, aber schüchterner Junge und hat außer Schabo keine Freunde. In der Moschee erlernt Suhrab bei dem strenggläubigen Mullah die Grundlagen des Glaubens. Später besucht er die einzige, weitentfernte Schule in der Gegend. Unter dem Einfluss seiner offenherzigen Mutter, und all der Bücher, die seine Brüder Khaled und Salim ihm aus der Hauptstadt Kabul mitbringen, nimmt Suhrabs Weltanschauung Gestalt an. Er findet die alten Traditionen, Sitten und Gebräuche rückständig und jegliche Diskriminierung aufgrund von Herkunft und Reichtum ungerecht und beschämend. Ihn fasziniert die moderne Welt samt den Werten wie Freiheit, Demokratie und Gleichheit der Menschen.Schabo muss bereits als Kind das Dorf verlassen und wird Dienstmädchen in der Ferne. Ihr Aufenthalt in einer gebildeten Familie in der Großstadt ändert ihre Denk- und Verhaltensweisen. Als sie nach Jahren zurück in die Heimat kommt, ist sie für Wulas und Khancheel des Ortes gleichermaßen „fremd“ geworden. Nun aber entflammt die Beziehung von Schabo, die beim Khan als Dienstmädchen Arbeit findet, und Suhrab, dem Sohn des Khans, zu einer großen Liebe. Nach den herrschenden Sitten und Gebräuchen im Dorf sind solche Gefühle jedoch vollkommen inakzeptabel, und so muss ihre Liebe geheim bleiben.Die alte Burgruine Bala Chana, ein mysteriöser, gespenstiger Ort, wird zu ihrem geheimen Palast der Liebe. – Dann aber soll Suhrab auf einmal die Heimat für einige Jahre verlassen, um in Kabul ausgebildet zu werden. Was aber wird nun aus der Liebe? Was aus seiner Schabo? Wie reagiert man im Dorf auf das große Geheimnis der beiden, wenn es auf einmal bekannt wird? Schabo und Suhrab ist ein berührender, spannender Roman über die großen und reinen Gefühle von zwei jungen Menschen, die es wagen, mit den alten Traditionen zu brechen.Wir erleben die ganze Vielfalt einer widersprüchlichen und sich wandelnden afghanischen Gesellschaft in den 50er, 60er und 70er Jahren und das Aufbegehren von beeindruckenden Individuen.Schabo und Suhrab ist nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern zugleich auch eine Anklage. Der in Hamburg lebende afghanische Autor Faruq Mirahmadi hat diese Geschichte einzigartig wundervoll auf Deutsch niedergeschrieben. Dadurch gewinnt die Schilderung dieser Liebe eine zusätzliche und besondere Note.Das Buch ist interessant für:1. Alle Menschen, die Afghanistan lieben.2. Alle Menschen, die sich für das interessante Land Afghanistan interessieren.3. Alle Menschen, die einen Roman mögen, der eine Liebesgeschichte behandelt.4. Alle Menschen, die sich für die Geschichte Afghanistans in den 50er, 60er, 70er Jahren interessieren.5. Alle Menschen, die etwas über das Aufeinandertreffen von Tradition und Moderne lesen wollen.6. Alle Menschen, die erfahren wollen, wie Wulas und Khancheel, zwei soziale Schichten, miteinander agieren.7. Alle Menschen, die etwas über die Wahrheit eines Landes lernen wollen, Umbrüche, Veränderungen.8. Alle Menschen, die sich für eine fremde Kultur und deren besondere Eigenheiten interessieren.9. Alle Menschen, die in den Romanen auch Beschreibungen vom Land und von der Landschaft lesen wollen.10. Alle Menschen, die das echte West-Afghanistan (ohne Kriegszustand) in einer Romanhandlung suchen.11. Alle Menschen, die sich generell mit dem Vorderen Orient, Vorderasien und Zentralasien befassen.12. Alle Menschen, die sowohl über das Leben auf dem Land in Afghanistan als auch über die Städte etwas wissen wollen.13. Alle Menschen, die sich für die Paschtunen (als die große Volksgruppe in Afghanistan) und deren Kultur begeistern.14. Alle Menschen, die mehr über das Land erfahren wollen, in dem immer noch deutsche Soldaten stationiert sind.15. Alle Menschen, die erkennen wollen, wie bedeutsam die muslimische Religion in den ländlichen Regionen Afghanistans ist.Autor: Faruq MirahmadiTitel: Schabo und SuhrabAm 30. Dezember 2016 erschienen.Hardcover-BuchVerlag: KUUUK mit 3 USprache: DeutschISBN-10: 393983291XISBN-13: 978-3939832-91-1Preis: € 32,00 [D]Seiten: 466Gewicht: circa 684 GrammBuchdicke: circa 3,5 cmFormat: 15,1 cm breit x 21,4 cm hoch



