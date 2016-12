(fair-NEWS)

KARToGGIO® mobil.lecker. Seit Januar 2016 knattert die schwarze Piaggio APE durch die Region und bereichert nicht nur Hannover’s Speiseplan mit einem typischen, norddeutschen Produkt: der Deisterkartoffel. Auf minimalstem Raum wurde die dreirädrige APE zu einem autarken Restaurant umgebaut. Gasbetriebener Kartoffelofen, Kühlungen, Handwaschbecken, Stauraum- das alles auf knapp 3 Quadratmetern. Spartanisch, aber funktionell und gegessen wird im Stehen. Kein typischer Food-Truck, wie die Burger & Co.- Fraktion, sondern ein ausgefeiltes gastronomisches Konzept, das sich dem Erdapfel im Besonderen gewidmet hat.Bei den verwendeten Lebensmitteln setzen die Betreiber, Maik Bläsche und seine Frau komplett auf regionale Qualität. „Die Kartoffeln stammen aus der unmittelbaren Nachbarschaft“ sagt Bläsche. „Unser Landwirt setzt auf kontrollierten Anbau, auf eine durchgängige Güte seiner Kartoffeln ohne Chemiebomben nach der Ernte und das schmeckt man.“ Clou seien jedoch die hausgemachten Quarks. Saisonal angepasst begeistern Kreationen, die den Ofenkartoffelgenuss auf überraschende Weise perfektionieren. „ Nicht einfach Packung auf und rein in’s Mäulchen“, lacht Christiane Nievelstein- Bläsche, „ sondern mit Bedacht zusammengerührt, da ist dann auch einmal Gurke – Wasabi auf der heißen Kartoffel keine Seltenheit.“ Laktosefrei und vegan inklusive. Die erste Komplettsaison vom Wochen- bis zum Weihnachtsmarkt, Familienfeier, Festival, Messe- und Firmencatering liegt hinter Bläsche und seiner Frau. Wurden die "Gastro-Newcomer" zu Beginn des Jahres belächelt und neugierig bestaunt, so nehmen sie nun Kurs auf das Jahr 2017, wissend, welche Plätze künftig gemieden werden, jedoch unaufhörlich auf der Suche nach neuen Outdoor-Veranstaltungen, neuen Kundenkreisen, vorüber an den Plätzen, an denen sie bereits ihr treuen Fans finden.Kontakt und Buchung unter: http://kartoggio.de oder info@kartoggio.de



Bildinformation: KARToGGIO® ankommen, aufklappen, einheizen und Genuss servieren