Österreichischer Börsenexperte: 2018 Jahr des Durchbruchs für die SGV-G Technologie

Pressemitteilung Santiago: 31.12.2016: INTER-GLOBAL-PRESS: Mit Kolumbien fing es an, den Wandel der Dinge aufzuzeigen. Denn die Prämisse der bisherigen Politik der GIGA THOR S.A. war: Den Verkauf von Länderlizenzen voranzutreiben. Doch damit hatte die Gesellschaft keinen Erfolg, denn die Lizenzen waren entsprechend ihrer Einmaligkeit, sehr teuer. Da kam es zu der heutigen, sehr spannenden Situation. Eine kolumbianische Firma bot fast zeitgleich mit einer chinesischen Gesellschaft die Abwicklung gemeinsamer Geschäfte an, welche der GIGA THOR S.A. ständige Einkünfte mittels eines sogenannten Royalty einbringen sollen. Damit werden dann auch die Kosten für die jeweilige Lizenz bezahlt, nur eben indirekt und auf jedes einzelne Produkt verteilt. Eine der grössten schweizerischen Minengesellschaften ist ebenfalls an diesem System interessiert. Dies durch einen Kontakt, der durch deren peruanische Vertretung zustande kam. Ausserdem steht einer besten schweizerischen Diplom Ingenieure als Berater zur Verfügung. Dieser Dipl. Ing. reiste nach Chile zur GIGA THOR S.A. um sich dort vor Ort sachkundig zu machen. Auch in Chile selbst sind derzeit Verhandlungen mit gleichem Tenor im Gange. Wer als Unternehmer meint, dass auch er ein Interesse hat, die Maschinen der sogenannten SGV-G (Super-Gravitations-Vakuum-Generator) Technologie, welche elektrische Energie in jeder gewünschten Menge und zu ganz und gar ökonomischen Preisen erzeugt, dabei auch noch ganz und gar umweltschonend, eine bessere erneuerbare Energie gibt es zur Zeit nicht, der sollte einen Kontakt zur GIGA THOR S.A. in Chile suchen und über die Konditionen verhandeln oder besser noch eigene Vorschläge machen. Ein grosses, neues Geschäft wartet darauf, entdeckt zu werden. DrWWH



Bildinformation: Stern SGV-G Dr.Wolf Weber