In der aktuellen Sendung informieren die Gastgeber Roland Rube und Ariane Kranz über "Hologramm", die aktuelle und erste Single aus dem neuen CD-Album "Gleisdreieck" der Sängerin Joy Denalane.(UMD/Nesola) Im Dezember erscheint mit "Hologramm" die erste Single aus Joy Denalanes lang erwartetem neuen Album "Gleisdreieck". Am Gleisdreieck in Berlin ist Joy aufgewachsen und hier ist sie geworden, wer sie heute ist. Das Album führt sie zurück an diesen Ort und bestimmt die dezidiert autobiografischen Stücke.Der klassische Joy-Sound ist geblieben, doch Begegnungen mit neuen Menschen führten dazu, sich auch unbequemen Wahrheiten zu stellen: "Wenn du über deine Verletzungen sprichst, findest du sie wieder. Aber im Resultat hat es der Platte gut getan - und es hat auch mir gut getan."Die erste Wahrheit, die Joy nun veröffentlicht, heißt "Hologramm". Klassischer Soul und perfekt abgestimmter Gesang sind in den Hintergrund gerückt und lassen Platz für kristallinen Future R&B und entwaffnend eleganten Großstadtpop."Hologramm" erzählt von der Entfremdung zweier Menschen, die sich einmal sehr nahe standen. "Ich komm" spät Heim, du musst früh raus / Und der letzte macht das Licht aus".Joy vermittelt die immer größer werdende Distanz, die abgekühlten Emotionen auf eine so fragile, ehrliche Weise, die jedem nachvollziehbar ist. Produziert von KAHEDI mit Unterstützung von Tua, ist "Hologramm" einer der ausdrucksstärksten Songs des Albums.Auffällig ist die lyrische Klarheit mit der Joy ihre Worte transportiert. Keine kryptischen Satzgefüge, kein überflüssiger Beat. Sie klingt verwundbar und gleichzeitig gefestigt im Hier und Jetzt. Eine starke Persönlichkeit mit authentischen Geschichten. Die Zeit ist gekommen, sie zu erzählen. Das Album "Gleisdreieck" erscheint Anfang März 2017.(Quelle: UMD/Nesola)



Bildinformation: Roland Rube und Ariane Kranz On Air: Hologramm