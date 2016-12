Roland Rube und Ariane Kranz On Air: Lied vom Frieden

(fair-NEWS)

In der aktuellen Sendung informieren die Gastgeber Roland Rube und Ariane Kranz über den aktuellen Song - das "Lied vom Frieden" - von Tino Eisbrenner und Heiner Lürig alias "Hausboot".(RAKETE MEDIEN) Keine Liedermacher-Gitarre, kein bisschen Frieden, stattdessen eine Hymne.Tino Eisbrenner will den Bann brechen, die alten Muster verlassen, von den Träumern lernen und den Häusern, die noch brennen. In einer Zeit der kalten Krieger, der Diktatoren und Rebellen, der Mauern und der Ängste: wenigstens ein Lied!Im Hintergrund "all you need is love", auf dem Cover ein peace-Zeichen, schnell im Ohr: diese Hymne, das "Lied vom Frieden". Man möchte die Schlagzeilen beiseite legen und den andern in die Augen sehen, den Nachbarn und den Fremden. Man möchte einstimmen, noch ohne das Ende zu kennen. Es wird gut.Das "Lied vom Frieden" ist ein Vorgeschmack auf das neue Album von "Hausboot". Die Musiker rund um Tino Eisbrenner (Text) und Heiner Lürig (Musik) haben noch viel zu erzählen. Fürs Erste zeigen sie nur dieses Lied. Keine Single, aber ein Statement. Es macht gespannt auf mehr.(Quelle: RAKETE MEDIEN)Auf der Internetseite www.audioway.de finden Sie Informationen zu den "On Air"-Sendezeiten, Erstausstrahlungen und Wiederholungen.



