Faceliftings für Runways und Audiences

(fair-NEWS)

Mitte Januar sind die großen Modemacher und die Big Brandings wieder zu Gast in Berlin, um neue Trends, Farben, Stuff und Stylings dem Fachpublikum in der deutschen Hauptstadt zu präsentieren.„Auch für die Beauty-Branche in der Stadt sind diese Berliner Fashion-Weeks immer eine Herausforderung. Termine an diesen Tagen sind in meinem Wimpern-Studio heiß begehrt, auch meine Kolleginnen werden wieder voll gefordert sein, um die Fashion-Week-Gäste im Premium-Niveau zu verwöhnen und zu stylen“, erklärt Viktoriya Meier, Chef Lash-Stylistin im Studio Wimpern-Traum am Mariendorfer Damm 45. Besonders gefragt in ihrem Hause sind zu diesen Events die aufwändigen und exklusiv gestylten Wimpernverlängerungen mit Eyelash Extensions. Mit der 2D und 3D Wimpern Volumentechnik verdoppeln oder verdreifachen wir die Wimpern unserer Kundinnen, welche ihnen einen jugendlich, verführerischen Blick verschafft. Diesen Effekt können wir mit der Hollywood Technik auch noch mit Farbigen oder Glitzernden Wimpern, aber auch Swarovski-Wimpern als Make-Up-Details unterstreichen, um für die ganz großen großen Show-Effekte zu sorgen. „Berlin ist halt besonders „beautyful“ an diesen Tagen – und so manche Lady aus dem Publikum möchte nicht hinten an stehen, wenn es darum geht, sich bei den Shows auch im Parkett von ihrer schönsten Seite zeigen zu können“, erklärt die Wimpern-Spezialistin, die im Vorfeld einiger Runway-shows der vergangenen Fashion-Weeks auch bei vielen Models selbst Hand anlegen durfte. „Die Hollywood-Technik, die wir in unserem Berliner Lash-Studio bei der Wimpernverlängerung mit Eyelash Extensions anwenden, wird in Frauenkreisen sehr geschätzt“, weiß Viktoria Meier zu bestätigen und verweist auf die Website www.wimpern-traum.de , über die viele Kundinnen auch aus der Modebranche auf das Angebot ihres Wimpern-Studios aufmerksam werden.Für viel Aufmerksamkeit wird die kommende Fashion-Week vom 17. bis zum 20. Februar allein durch den ganz neuen und dennoch traditionsreichen Veranstaltungsort sorgen.Ausgewählt wurde das ehemalige Kaufhaus Jandorf in der Brunnenstraße auf der Grenze zwischen den Stadtteilen Prenzlauer Berg und Mitte. Vor dem Krieg hatte hier Hermann Tietz ein großes Traditionskaufhaus betrieben - zu DDR-Zeiten zog hier das „Haus der Mode“ der DDR ein. Das Gebäude wurde dafür erweitert und modernisiert. Neben der Produktion von Mode fanden hier insbesondere auch Vorführungen und Ausstellungen statt. Erst seit kurzem ist das Gebäude wieder zugänglich und wird nun für Ausstellungen und Kunstprojekte zwischen genutzt. Für die Show- und Trade-Termine der Berlin Fashion Week stehen seit Weihnachten nun nicht nur die Event-Tage und die Location fest: Jetzt wurde auch das Line-Up der Brandings zu den Showtagen präsentiert. ANNE SOFIE MADSEN, ATELIER ABOUT, BRACHMANN, DANNY REINKE, DAWID TOMASZEWSKI BY ARYTON, DEPRESSION, DOROTHEE SCHUMACHER, ESTHER PERBANDT, EWA HERZOG, GREENSHOWROOM, HAUS OF YOSHI X BOM.B, HIEN LE, HOLY GHOST, I` VR ISABEL VOLLRATH, IVANMAN, JULIA SEEMANN PRESENTED BY MERCEDES-BENZ & ELLE, LANA MUELLER, LAURÈL, LENA HOSCHEK, LEONIE MERGEN, MAISONNOÉE, MALAIKARAISS, MARCEL OSTERTAG, MICHAEL SONTAG, ODEUR STUDIOS, PERRET SCHAAD, PHILOMENA ZANETTI, REBEKKA RUÉTZ, RIANI, SADAK, SPORTALM, STEINROHNER und VLADIMIR KARALEEV lauten die Big Brandings, die in diesem Jahr im Focus auf den Runways und im Parkett für die Eyecatcher der Herbst/Winter 2017 Kollektionen präsentieren werden.„Für mich stehen auch in dieser Saison nicht nur die Fashion-Kreationen im Vordergrund. Klar, dass ich auch die Make-Up-Stylings beobachten werde, die die internationale Modewelt zu diesen Tagen mit nach Berlin bringen wird“, fasst Viktoriya Meier den Besuchswert der Fashion-Week für die Arbeit in ihrem Lash Studio Wimpern-Traum zusammen.



Bildinformation: Mannequins und Gäste schätzen die Services der Berliner Beauty-Szene