Kostenloser PKV-Tarifwechsel ohne Fristen möglich

(fair-NEWS)

Zum 01.01.2017 haben viele private Krankenversicherungen die Beiträge erhöht. Jetzt sind die neuen, teils drastisch angepassten Monatsbeiträge auch fällig. Die einzige Gegenmaßnahme für die Kunden ist eine interne Tarifoptimierung, der PKV-Tarifwechsel. Wichtig ist beim Tarifwechsel, dass keine Kosten entstehen. Denn wer eine bis zur 12fachen Ersparnis berechnete Gebühr an einen Berater bezahlt, verliert oft den ganzen Tarifwechsel-Gewinn sofort wieder. Der PKV-Tarifwechsel geht auchvollständig kostenlos und dennoch mit professioneller Unterstützung und Beratung.Fristen sind für einen Tarifwechsel nach § 204 VVG nicht zu beachten. Im Gegensatz zur Kündigung einer bestehenden PKV (nicht zu empfehlen) kann der beitragssenkende Tarifwechsel auch nach dem Termin der Beitragserhöhung in der privaten Krankenversicherung durchgeführt werden.Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel ist die hc consulting AG aus Köln ( www.hcconsultingag.de ). Finanziert wird der PKV-Spezialist aus den bereits bezahlten Verwaltungskosten. Folgende Unternehmen der privaten Krankenversicherung nehmen am kostenlosen PKV-Tarifwechsel teil:Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische Versicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, UKV, UniVersa und Württembergische.Ganz ohne Kosten kommt der PKV-Versicherte so in den Genuss einer vollständigen und professionellen Beratung. Das Gefühl der eigenen Versicherung ausgeliefert zu sein entfällt.