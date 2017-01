Test-Cruise vor der Jungfernfahrt

(fair-NEWS)

München – Wenn die Majestic Princess am 31. März das norditalienische Triest in Richtung Rom verlässt, dann ist das deutlich mehr als nur die Verlegung des neuen Flaggschiffs der amerikanischen First-Class-Reederei aus der Werft in seinen ersten offiziellen Abfahrtshafen.Während auf derartigen Überführungen zumeist noch an letzten Details gefeilt wird, lässt Princess Cruises in diesem Fall auch Passagiere an Bord, die sich damit noch vor den Premierengästen ein Bild vom neuen Schiff machen können. Schließlich fällt der Startschuss zur offiziellen Jungfernfahrt erst am 4. April in der Heiligen Stadt.Dass es während der ersten Betriebstage im Service gegebenenfalls noch hier und da haken wird, käme nicht unerwartet und ist deshalb in den Eröffnungsangeboten bereits eingepreist. So kostet die fünftägige Fahrt (vier Nächte) mit Zwischenstopp im montenegrinischen Kotor bei Unterbringung in einer Balkonkabine nur ab 418 € pro Person. Eine Minisuite ist bereits ab 508 € zu haben.Die 3.560 Passagieren Platz bietende Majestic Princess ist das dritte Schiff der neuen Royal-Klasse, das neben der namengebenden Royal Princess (2013) sowie der Regal Princess (2014) innerhalb weniger Jahre die Princess-Flotte verstärkt.Buchungsanfragen zur Eröffnungsfahrt per Mail (info@princesscruises.de). Weitere Informationen in den Reisebüros sowie auf www.princesscruises.de Ansprechpartner für Redaktionen:INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de *******************************Über Princess CruisesPrincess Cruises bietet mit 18 First-Class-Schiffen (inkl. der im Bau befindlichen Majestic Princess) Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die zuletzt 1,7 Mio. Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte besteht aus modernen Schiffen mit einer Kapazität zwischen 680 und 3.600 Gästen und steuert auf über 150 unterschiedlichen Routen 360 Häfen auf sieben Kontinenten an. Neben der im April 2017 zur Flotte stoßenden Majestic Princess ist für 2019 und 2020 die Indienststellung von zwei weiteren Neubauten terminiert.



Bildinformation: Die Majestic Princess während einer Testfahrt