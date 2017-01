bmi regional startet Januar Sale ab 3. Januar 2017

(fair-NEWS)

Hochsaison für Kurztrips. Städte wie beispielsweise Bristol, Southampton, Norrköping, Brünn oder Rotterdam bieten willkommene Abwechslung den Winter Blues hinter sich zulassen. In der Zeit vom 3. bis 15. Januar 2017 können Passagiere den Sondertarif ab € 59 one way bei bmi regional buchen. Die Fluggesellschaft steht für Qualität, Pünktlichkeit und höchste Sicherheitsstandards. Der Sondertarif gilt für den einfachen Flug inkl. Steuern und Servicegebühren, 23 kg Freigepäck, Sitzplatzreservierung, Online Check-In sowie Snacks und Getränke an Bord zur Verfügung. Der Preis versteht sich pro Person und ist nach Verfügbarkeit zu buchen über: www.flybmi.com . Die Reisezeit ist vom 16. Januar bis zum 31. Oktober 2017, es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.Lust? Zeit? Abwechslung? Europa ist spannend und die Städte haben viel zu bieten.Düsseldorf – Bristol, ab € 69 one wayFrankfurt – Bristol, ab € 69 one wayFrankfurt – Jonköping, ab € 85 one wayFrankfurt – Karlstadt, ab € 85 one wayHamburg – Bristol, ab € 85 one wayMünchen – Bristol, ab € 85 one wayMünchen – Rotterdam, ab € 69 one wayMünchen – Brünn, ab € 69 one wayMünchen – Southampton, ab € 85one wayMünchen – Norrköping, ab € 69 one wayMünchen – Rostock, ab € 69 one wayMünchen – Bergamo Mailand, ab € 59 one wayBristol: Die Südwestküste ist ein idealer Ort mit fantastischen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants in der City von Bristol unweit von der britischen Riviera. Mit bmi regional erreicht man Bristol im Direktflug von München, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg. Von dort ist es nur ein Katzensprung bis man die atemberaubende Landschaft Devons und Cornwalls sieht. Flugpreis nach Bristol ab € 69 für den einfachen Flug.Southampton: 12 direkte Flüge pro Woche verbinden München mit Englands Süden. Von Montag bis Freitag wird zweimal täglich geflogen und am Wochenende wird die Route einmal am Tag bedient. Die beiden neuen täglichen Flüge ermöglichen einen hervorragenden Zugang zur südenglischen Küste als einer der größten europäischen Handelszentren und verbesserte Geschäftsmöglichkeiten zwischen den pulsierenden Wirtschaftsregionen Bayern und Südengland.Flugtickets beginnen ab € 85 one way.Bergamo: Die Stadt liegt in unmittelbarer Nähe zu Mailand und dem Comer See und ist der perfekte Flughafen um Ziele in Lombardei zu erreichen. Mit bis zu 12 direkten Flügen pro Woche wird Bergamo angeflogen.Ticketpreise beginnen ab € 59 für den einfachen Flug.Jonköping: Im Nordwesten der historischen schwedischen Provinz Småland liegt Jonkoping. Die Provinz ist bekannt für ihre Wälder, die Seen, den blauen Himmel, die typisch roten Holzhäuser aber auch für Streichhölzer, Glasbläserkunst und die Geschichten Astrid Lindgrens. Flugpreis von Frankfurt nach Jonkoping ab € 85 für den einfachen Flug.Norrköping: Sie ist eine von Schwedens größter Wirtschaftsmetropole im Bereich Textil. Ideal für Geschäftsreisende bietet die Region auch Industrie-Romantik für Urlaubsreisende.Flugtickets sind ab € 69 one way zu buchen.Karlstadt: Karlstad ist eine schwedische Stadt in der historischen Provinz Värmland. Sonnige Laune und viele Sonnenstunden garantiert in Schwedens Süden. Dort gibt es viel Platz, viel Grün und viel frische Luft. Flugpreis von Frankfurt nach Karlstadt ab € 85 für den einfachen Flug.Rotterdam: Nach Amsterdam ist Rotterdam die zweitgrößte Stadt in den Niederlanden und besitzt den größten Seehafen Europas. Sie ist eine junge, internationale und aufregende Stadt am Wasser. Das pulsierende Leben mit seiner ausgefallenen Architektur, den Festivals und Veranstaltungen und die moderne Kunst sind ihr Markenzeichen. Flugpreis von München nach Rotterdam ab € 69 für den einfachen Flug.Brünn: Nach Prag ist Brünn die zweitgrößte Stadt Tschechiens. Die Stadt, seit dem 17. Jahrhundert das historische Zentrum Mährens, ist heute Verwaltungssitz der Südmährischen Region. Flugpreis von München nach Brünn ab € 69 für den einfachen Flug.Rostock: Die Stadt wird täglich direkt von München angeflogen. Die norddeutsche Hafenstadt an der Ostsee ist bekannt als lebendige Universitätsstadt mit großem Sport und Kulturangebot.Flugtickets sind ab € 69 erhältlich.Über bmi regional:bmi regional verfügt über eine reine Jet-Flotte mit insgesamt 18 Flugzeugen: 14 der Typen Embraer 145 und 4 ERJ 135. Aktuell führt die Airline mehr als 350 Linienflüge pro Woche zu 32 Zielen in 11 europäischen Ländern durch und beschäftigt über 400 Mitarbeiter. bmi wurde nach 2015 auch im September 2016 erneut mit dem Munich Exchange Award ausgezeichnet. Das Streckennetz des Carriers inkludiert Oslo und Stavanger in Norwegen, Brüssel in Belgien, Esbjerg in Dänemark, Bremen, Rostock, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und München in Deutschland, Mailand Bergamo und Mailand Malpensa in Italien, Paris und Toulouse in Frankreich, Brünn in Tschechien; Rotterdam in den Niederlanden; Norrköping, Karlstad und Jonköping in Schweden sowie Aberdeen, Bristol, East Midlands, Newcastle, Norwich und Southampton in Großbritannien.media contact:Pressestelle bmi regional Deutschland bmi regionalSilke Warnke-Rehm Frank Mertensc/o rehm pr Head of MarketingFon: +49 8122 – 95 87 633 Fon: + 44 (0)1509 680719Email: swr@rehm-pr.de Email: frank.mertens@bmiregional.com