Mietwagen-Special für Winterurlauber auf Mallorca:

München, 2. Januar 2017 (w&p) - Winterurlauber aufgepasst: Wer in den kommenden Wochen eine Sonnenflucht auf die Baleareninsel Mallorca plant, kann das aktuelle Mietwagen-Special von Sunny Cars nutzen. Ab sofort bis einschließlich 31. Januar 2017 erhalten Kunden bei Buchung des normalen Alles-Inklusive-Mietwagenpakets automatisch den beliebten Premium-Service. Er bietet eine Reihe von Annehmlichkeiten, darunter die Bevorzugung bei der Fahrzeugübernahme und -rückgabe. Das Angebot gilt für den Reisezeitraum ab sofort bis 19. Februar 2017.Urlauber erhalten beim Premium-Paket zudem ein Mietauto, das nicht älter als ein Jahr ist bzw. maximal 25.000 Kilometer Laufleistung aufweist, und sie können kostenfrei einen zweiten Zusatzfahrer eintragen lassen. Um den Premium-Service vor Ort nutzen zu können, muss vorab eine Vorab-Online-Registrierung erfolgen. Den entsprechenden Link erhalten die Kunden mit ihren Reiseunterlagen.Buchbar ist das Premium-Special für Mallorca wie sämtliche Angebote von Sunny Cars über das Reisebüro, unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900.Der Premium-Service ist eines von mehreren Leistungspaketen bei Sunny Cars, welche die allgemein gültigen Alles-Inklusive-Leistungen um zusätzliche Optionen ergänzen. So gibt es für eine Vielzahl an Destinationen beispielsweise auch das Express-Paket, bei dem Reisende bei der Übernahme des Mietwagens bevorzugt behandelt werden und damit noch schneller am Urlaubsort losstarten können.Wer ein Mietauto anmieten, aber vor Ort keine Kaution beim Fahrzeugflottenanbieter hinterlegen möchte, kann das Ohne-Kaution-Paket (No-Deposit-Paket) von Sunny Cars nutzen, bei dem keine Kreditkarte notwendig ist. Dieses Paket ist für die Balearen, Kanaren, Griechenland, Kroatien, Spanien, Portugal und Curaao an ausgewählten Stationen erhältlich.



Bildinformation: Bei Sunny Cars gibt es im Januar 2017 das Premium-Mietwagenpaket für Mallorca ohne Aufpreis (Bildquelle: (c) powell83 Fotolia)