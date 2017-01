Eingang mit Charakter

(fair-NEWS)

"Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance", heißt es. Das gilt auch beim Haus, und hier ganz besonders für die Eingangstür. Charakter und Stil zeigt, wer seine Besucher mit einer hochwertigen Haustür aus Holz empfängt. Denn Türen aus diesem natürlichen Werkstoff lassen sich ganz individuell gestalten. Mit unverwechselbarer Maserung sind sie immer ein Unikat. Und nicht nur das: Holzhaustüren verbinden höchste ästhetische Ansprüche mit komfortablen Funktionen, hervorragender Wärmedämmung und hohen Sicherheitsstandards.Gestalten nach Lust und LauneHaustüren aus Holz lassen sich jedem Stil anpassen: Ist die Architektur klassisch-gediegen, traditionsbewusst, ländlich-rustikal oder klar und modern? Auch regionale Unterschiede bestimmen das Design. So passen zur norddeutschen Architektur mit ihren Klinker- und Backsteinfassaden andere Türen als zur typischen Bauweise in Süddeutschland. Doch wie auch immer die Türe gestaltet ist: Mit Holz liegt man in jedem Fall richtig. Der nachwachsende Werkstoff hilft Kosten sparen, denn Holz ist von Natur aus hoch wärmedämmend. Und die heutigen Energiespartüren sorgen umso mehr dafür, dass die Wärme im Haus bleibt. Für Niedrigenergie- und Passivhäuser sind Holzhaustüren deshalb bestens geeignet.Schutz vor Lärm und EinbruchMassivholztüren bieten außerdem einen hervorragenden Schallschutz, der durch spezielle Abdichtungen noch verbessert werden kann. Das stabile Material schützt auch vor ungebetenen Gästen, insbesondere wenn die Türe mit zusätzlichen Sicherheitspaketen wie einbruchhemmenden Schlössern und Spezialbändern ausgestattet ist. Gute Holzhaustüren werden heute mit einem Stahlkern gefertigt. Auch das bietet Sicherheit bei Einbruchversuchen und es verhindert gleichzeitig, dass sich das Türblatt verzieht."Besitzern älterer Häuser ist der Tausch der Haustüre unbedingt zu empfehlen", rät Heinz Blumenstein vom Bundesverband ProHolzfenster e.V. "Hinter modernen Holzhaustüren schläft es sich sicherer und ruhiger - und man kann mit den neuen Energiespartüren sehr viel Heizkosten einsparen." Weitere Informationen und ein Fachbetriebsverzeichnis gibt es unter: www.proholzfenster.de



Bildinformation: Mit Holz lässt sich jeder Stil verwirklichen. (Bildquelle: Siegenführ/ProHolzfenster)