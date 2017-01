Der neue Winterlook: Mäntel und Ohrringe mit femininer Note

(fair-NEWS)

Eindrucksvoll, originell, edel: Die außergewöhnlichen Ohrringe ( www.susanne-scharl.de/Ohrringe ) und Wintermäntel von Susanne Scharl können sich wirklich sehen lassen. In der Online-Boutique mit ausgefallener Damenmode ( www.susanne-scharl.de/Damenmode ), edlen Accessoires und verspielten Modeschmuckohrringen findet die mode- und qualitätsbewusste Kundin Mäntel und Modeschmuckohrringe für den perfekten Winterlook, alle qualitativ hochwertig hergestellt mit dem Siegel "Made in Germany". Wer Farben liebt und es mag, aufzufallen, ist hier goldrichtig und findet garantiert seinen neuen Lieblingsmantel. Bei den Mantelstoffen wird großen Wert gelegt auf nachhaltig und fair produzierte Materialien, die die Umwelt schonen und strengen Qualitätskriterien unterliegen. Die glänzenden Ohrringe gibt es in den Farben Bronze, Gelbgold und Roséfarben zu bewundern und zu kaufen. Alle im Online-Shop angebotenen Mäntel und Ohrringe sind dabei nur als Einzelstücke oder Kleinserien erhältlich. Bereits jetzt sind ausgewählte Winterartikel im Rahmen des Wintersale mit attraktiven Rabatten von bis zu 50 Prozent Preisnachlass versehen.Die Mäntel des Online-Shops sind von ihrem Stil her eindeutig stets feminin, farbenfroh, kreativ, aber trotzdem immer tragbar. Die femininen Einzelstücke bewegen sich in einem Farbspektrum von Beige über Rot zu Violett, verfügen über aparte Spitzenapplikationen und Paspelierungen und glänzen durch ihre exquisite Verarbeitung. Blumen- und Zick-Zack-Muster sind hier genauso zu finden wie goldene Nieten an Bindegürteln oder große Kragen mit farbigen Einfassungen. Auf jeden Fall werden Extravaganz und Originalität bei jedem einzelnen Mantel im Online-Shop groß geschrieben.Extraordinäre Designs, mutige Farbmixe und ausgefallene Stoffe sind aber nur ein Aspekt der Mäntel. Das zweite Standbein ist das ausgesprochen hohe Maß an Fairness und Umweltbewusstsein. Statt Billigproduktion in Asien wird ausschließlich im Inland genäht, statt billiger Stoffe werden nur qualitativ hochwertige Stoffe namhafter Hersteller und Lieferanten verwendet. Das sichert zum einen eine längere Lebensdauer des neuen Mantels und unterstützt andererseits faire und menschenwürdige Arbeitsbedingungen bei der Textil- und Stoffherstellung.Für das neue Winteroutfit stehen der Besucherin in der übersichtlich gehaltenen Online-Boutique als perfekte Ergänzung zum neuen Lieblingsmantel toll dazu passende Ohrringe zur Verfügung. Es handelt sich beim Modeschmucksortiment ausschließlich um Ohrhänger aus dem Modeschmuckbereich in den Farben Gelbgold, Bronze und Rosé. Die Anhänger beschränken sich dabei auf Blätter-, Herz- und Lotusblütenformen, wobei noch einige wenige andere Anhängerformen zu finden sind. Allen Ohrringen gemeinsam ist ihr romantisch-verspielter Charakter, ihr angenehmer Tragekomfort sowie ihre fest verarbeiteten Verschlüsse. Nicht nur am Abend, auch tagsüber können die Modeschmuckohrringe "Made in Germany" auf jeden Fall getragen werden.Die Preise der Artikel fürs neue Winteroutfit liegen über dem Preis von Massenware, sind aber im Vergleich zu anderen Shops mit Artikeln aus deutscher Produktion moderat. Der ansprechend gestaltete Online-Shop lädt nicht nur zum Stöbern und Anschauen der modischen Artikel ein, sondern bietet auch die Möglichkeit, sich bei Interesse zum kostenfreien Newsletter anzumelden. Weil es hier ständig neue Kreationen zu entdecken gibt, lohnt sich nicht nur der regelmäßige Besuch der Online-Boutique, sondern auch ein Blick auf die Seite "Aktuelles" sowie die Google-Plus- und die Twitter-Seite, denn dort werden die besonderen Einzelstücke und Kleinserien sofort nach ihrer Fertigstellung ausgestellt. Der Shop-Newsletter bietet darüber hinaus die Gelegenheit, über neue Einzelstücke oder Kleinserien im Sortiment stets auf dem Laufenden zu bleiben.



Bildinformation: © Susanne Scharl