Travelmotion AG übernimmt Golfreisenhotels.de

(fair-NEWS)

Zürich, 02.01.2017. Das Reiseunternehmen Travelmotion AG übernimmt den seit vielen Jahren erfolgreichen Golfreisespezalisten Golfreisenhotels.de. Die Travelmotion AG mit Sitz in Zürich ist ein international operierender Reiseveranstalter und vertreibt seit über 10 Jahren erfolgreich hochwertige Spezialreisen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Travelmotion-CEO Michael Lambertz: "Mit der Übernahme streben wir einen weiteren Ausbau unserer Marktposition im Bereich der professionell organisierten Golfreisen an. Außerdem werden wir mit dem bisherigen Inhaber von Golfreisenhotels.de, Antonio Marin, zukünftig intensiv zusammenarbeiten. "Antonio wird das Portal Golfreisenhotels.de weiterhin operativ betreuen und uns in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel im SEO- und Contentmarketing unterstützen." so Michael LambertzMichael Lambertz ist der ehemalige Marketing Vorstand der TUI AG und TUI Travel PLC. Er verantwortete die weltweite Führung aller touristischen TUI Marken. Marin war zuvor für TUI China tätig und führt seit 10 Jahren die touristische Werbeagentur Travel-Emotion. Beide sehen in der Zusammenarbeit viel Zukunftspotenzial: "Unser weiteres Ziel ist es, ein neues Reiseportal für hochwertige Zielgruppen zu entwickeln und im Markt zu etablieren."



Bildinformation: Website-Auftritt von Golfreisenhotels.de