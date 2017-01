brickeffects – Bau doch was Du willst

(fair-NEWS)

brickeffects kann jede beliebige 3-D-Form in ein LEGO Modell verwandeln. Die nötigen Steine und die entsprechende Anleitung liefert brickeffects mit.Dazu ist nur ein digitales 3-D-Modell nötig. Dieses kann der Nutzer entweder selbst erstellen oder über andere erhalten.Alles, was brickeffects braucht, ist eine Datei einem Standard-Format zum Hochladen. Auf der brickeffects-Webseite erscheint dann eine 3-D-Vorschau des Steinemodells zum virtuellen Anfassen.Je mehr Steinebenen der Nutzer auf brickeffects auswählt, desto größer und detailreicher wird das Modell. Die Steinemodelle sind stabil, sie fallen nicht auseinander.Wer das 3-D-Modell selbst erstellen möchte, kann dafür 3-D-Programme wie »Blender« oder »3D Studio Max« verwenden.Wer Vorlagen verwenden möchte, findet auf Online-Plattformen per Internetsuche schnell passende Modelle. Viele Modelle sind kostenlos. Auch brickeffects bietet Vorlagen zur Auswahl.brickeffects ist jetzt auf Kickstarter, um die Beta-Version der Webseite fertigstellen zu können. Im Erfolgsfall können alle Unterstützer ihre Einlage gegen Modelle im Gegenwert eintauschen und weitere Belohnungen erhalten.



Bildinformation: Erdkugel aus LEGO Steinen (brickeffects)