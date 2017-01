Fernweh 2017: SchülerAustausch-Messe für das Rheinland am 15.01.2017 in Köln

(fair-NEWS)

Auslandserfahrungen sind bei jungen Menschen begehrt. Wer im Jahr 2017 ins Ausland will, sollte jetzt mit den Vorbereitungen starten. Man kann während der Schulzeit in den Schüleraustausch oder nach dem Abitur die Welt entdecken. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung bietet mit der SchülerAustausch-Messe Insider-Informationen und Stipendien.Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist Schirmherrin der SchülerAustausch-Messe in Köln. Sie sagt dazu in ihrem Grußwort: "Ein längerer Auslandsaufenthalt will gut überlegt und organisiert sein. Einen Einblick in diese Thematik bietet Ihnen diese SchülerAustausch-Messe der Deutschen Stiftung Völkerverständigung, über die ich sehr gerne die Schirmherrschaft übernommen habe. So vertieft ein Auslandsaufenthalt nicht nur die Sprachkenntnisse, sondern trägt auch dazu bei, Menschen mit anderer Herkunft und möglicherweise auch anderen Glaubens kennen und verstehen zu lernen. Damit schafft ein solcher Aufenthalt auch in unserer zusammenwachsenden Welt eine wichtige Basis, Vorurteilen zu begegnen und Toleranz zu fördern.“Am 15. Januar 2017 lädt die Stiftung alle interessierten Jugendlichen und Familien aus dem ganzen Rheinland zur SchülerAustausch-Messe nach Köln ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schulaufenthalte (High School), Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel.Vorgestellt werden die Chancen in mehr als 50 Ländern. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschschüler und Vorträge von Fachleuten. Die Botschaften der USA und Kanadas werden ebenfalls persönlich informieren. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Austausch-Stipendien im Gesamtwert von 300.000 Euro informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre "Schüleraustausch und Auslandsaufenthalte 2017" mit vielen Tipps.Die SchülerAustausch-Messe wird am 15.01.2017, 10 bis 16 Uhr im Historischen Rathaus, Rathausplatz in 50667 Köln geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Ausstellerliste, Programm und kostenfreies Informationsmaterial zur Messe gibt es unter www.schueleraustausch-portal.de



Bildinformation: Großes Interesse an der SchülerAustausch-Messe (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)