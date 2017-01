Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau,Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg schreiben Mittelstandspreis für soziale Verantwortung aus

(fair-NEWS)

Stuttgart, 3. Januar 2017 - In Baden-Württemberg ist es schon lange gute Tradition, dass kleinere und mittlere Unternehmen für soziale und gesellschaftliche Belange Verantwortung übernehmen. Um dieses herausragende Engagement zu würdigen, loben das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau sowie Diakonie und Caritas in Baden-Württemberg zum elften Mal den Mittelstandspreis für soziale Verantwortung aus. Sie würdigen damit den engagierten Beitrag der Unternehmen im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) und unterstreichen den unverzichtbaren Beitrag des Mittelstands für ein gelingendes Miteinander in unserer Gesellschaft. Land, Caritas und Diakonie verleihen mit dem Preis als Auszeichnung auch die Lea-Trophäe. Sie steht für Leistung, Engagement und Anerkennung. Alle Unternehmen im Land mit maximal 500 Beschäftigten können sich ab sofort für den Mittelstandspreis für soziale Verantwortung bewerben. Voraussetzung ist, dass sie sich in Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden, sozialen Organisationen, Initiativen, Einrichtungen oder (Sport-) Vereinen in einem Projekt gemeinsam gesellschaftlich engagieren. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. März 2017."Sehr viele mittelständische Unternehmen in Baden-Württemberg haben ein großes gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein. Sie setzen sich mit ihren CSR-Projekten für das Wohl der Menschen im Land ein. Diese Unternehmen sind fest in ihren Regionen verankert und aktiver Teil der Zivilgesellschaft Baden-Württembergs. Wir wollen mit dem Lea-Mittelstandspreis möglichst viele Unternehmen im Land motivieren, sich in diesem Bereich zu engagieren", sagt Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau."Das Bedürfnis, ein Stück Zuversicht in die Gesellschaft zu tragen, rührt bei den Unternehmern aus Verantwortung und Verbundenheit", so die beiden Caritasdirektoren Pfarrer Oliver Merkelbach (Stuttgart) und Monsignore Bernhard Appel (Freiburg). Auf konstruktive Weise baue der Mittelstand Brücken - innerhalb der Gesellschaft und auch innerhalb der eigenen Unternehmen. "Jedes Engagement ist ein Puzzlestück, das für eine funktionierende Welt und zu einem menschlichen Umfeld im Südwesten beiträgt.""Diakonie und Caritas sind Anwalt der Menschen, die Hilfe benötigen. Ein Weg aus der Not wird oft nur gefunden, wenn alle zusammen wirken. Deshalb freuen wir uns über das Engagement der Mittelständler und wollen die vielfältigen Kooperationen mit sozialen Organisationen fördern und bekannter machen", erklären die beiden Vorstandsvorsitzenden der Diakonischen Werke Oberkirchenrat Dieter Kaufmann (Württemberg) und Oberkirchenrat Urs Keller (Baden).Caritas, Diakonie und Ministerium wollen sich mit dem Mittelstandspreis für soziale Verantwortung dafür bei den Unternehmen im Land bedanken. Mit der öffentlichen Anerkennung dieser Leistungen sollen zugleich andere Unternehmen motiviert werden, ihr bisheriges soziales Engagement fortzusetzen.Zusammen mit den Landesbischöfen Dr. h. c. Frank Otfried July (Evangelische Landeskirche Württemberg), Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh (Evangelische Landeskirche Baden) sowie den Bischöfen Dr. Gebhard Fürst (Diözese Rottenburg-Stuttgart) und Erzbischof Stephan Burger (Erzdiözese Freiburg) hat die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Nicole Hoffmeister-Kraut, die Schirmherrschaft für den bundesweit teilnehmerstärksten Wettbewerb im Bereich Corporate-Social-Responsibility von kleinen und mittleren Unternehmen übernommen. Die Bischöfe sind sich einig, dass dieser Preis Mut und Freude zum Mitwirken macht: "Nicht nur den Unterstützten ist geholfen. Auch die Unternehmen leben Werte, die Sinn stiften und Menschlichkeit fördern. Sie tragen ihren Teil dazu bei, damit für gesellschaftliche Probleme Lösungen entstehen können. Wir ermutigen jeden Mittelständler, sich zu engagieren und dadurch Verantwortung in unserer Gesellschaft zu übernehmen."Geschäftsstelle Mittelstandspreisc/o DiCV Rottenburg- Stuttgart e.V.Inci WiedenhöferStrombergstraße 1170188 StuttgartTelefon: 0711/2633-1147info@mittelstandspreis-bw.deEine Bewerbung ist online möglich unter www.lea-bw.de . Eine Jury mit anerkannten Vertretern aus der Fach-, Wirtschafts- und Medienwelt entscheidet über die Vergabe der Preise, die am 5. Juli 2017 im Rahmen einer feierlichen Festveranstaltung im Neuen Schloss in Stuttgart verliehen werden.