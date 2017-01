Aus GenoBau Zielkauf eG ist jetzt die VIVONO Wohnungsgenossenschaft geworden

(fair-NEWS)

Aus GenoBau Zielkauf eG ist jetzt die VIVONO Wohnungsgenossenschaft gewordenDie Namensänderung der GenoBau Zielkauf Wohnungsgenossenschaft eG wurde in das Handelsregister eingetragen. Der neue Name lautet jetzt VIVONO Wohnungsgenossenschaft eG.Die neue Internetpräsenz finden Sie unter: www.wohnungsbaugenossenschaftbayern.de Hier bekommen Sie jetzt alle Unterlagen online - ob es unsere Satzung, die Allgemeine Geschäftsordnung oder Serviceformulare etc. sind. Auch Onlinerechner für staatliche Förderungen stehen ihnen kostenfrei zur Verfügung.Alle Informationen zur Namensänderung erhalten Sie am dem 10. / 11. und 13. Januar 2017 auf den LIVE-Online-Präsentationen. Wenn Sie 2017 Ihren Kunden und sich einen Mehrwert bieten möchten, dann melden Sie sich jetzt an, denn die Plätze sind begrenzt:ANMELDUNG VIVONO WEBINAR: https://goo.gl/2IIILJ



Bildinformation: Vivono Wohnungsgenossenschaft