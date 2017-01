(fair-NEWS)

München/Saturnia - Während sich die meisten Golfplätze hierzulande wieder auf einen kalten Winter vorbereiten, genießen Golfspieler in der Maremma im Süden der Toskana das ganze Jahr über milde Temperaturen. Dank des gemäßigten italienischen Klimas ist die Region nicht nur das perfekte Reiseziel für jede Jahreszeit, sondern auch der ideale Ort für alle Freunde des Golfsports inmitten einer wildromantischen Landschaft.Das Terme di Saturnia Spa & Golf Resort bietet auf 6.316 Metern einen Meisterschaftsgolfplatz, der sich neben seiner einmaligen Hügellandschaft mit kleinen Seen und Bächen durch seine weltweit angesehene GEO-Zertifizierung auszeichnet. Spieler haben die Möglichkeit, ihr Können auf 18 Löchern mit 72 Par unter Beweis zu stellen und ihrem Aufenthalt das gewisse Etwas in Mitten der Tier- und Pflanzenwelt zu verleihen, denn es kann hier durchaus passieren, dass man sich den Platz früh am Morgen mit heimischen Tieren wie Rehen, Stachelschweinen oder Fasanen teilen darf.Entworfen wurde der Platz vom Architekten Ronald Fream, der neben sportlichen Anspruch und Vergnügen ebenso einen nachhaltigen Umgang mit der Natur aufs Grün bringen wollte. Für den Bau wurde daher ganz besonders auf eine rücksichtsvolle Nutzung von Wasserquellen und Energie geachtet.Das Terme di Saturnia Spa & Golf Resort liegt etwa 150 Kilometer vom internationalen Flughafen Leonardo da Vinci in Rom entfernt und verfügt über 128 Zimmer und Suiten. Neben dem prämierten Golfplatz verfügt es über einzigartige Thermalquellen, aus denen seit Jahrtausenden 37°C warmes, schwefelhaltiges Wasser sprudelt, sowie einen weitreichenden Spa-Bereich für die perfekte Entspannung nach einem Tag auf dem Platz. Kulinarisch bietet das Luxusresort zwei Restaurants: das "All"Acquacotta", welches im November 2011 mit einem Michelin Stern ausgezeichnet wurde, sowie das "Aqualuce", in welchem eine international-mediterrane Küche serviert wird.



Bildinformation: Golfen in der toskanischen Maremma