Technik und Wissenschaft sind immer komplexer und undurchschaubarer geworden. Der "Normalbürger" hat den Überblick verloren. Selbst Experten sind oft überfordert. Es ist kaum mehr möglich, die Konsequenzen von Entscheidungen richtig zu bewerten. Dennoch müssen wir mit dieser Situation leben und umgehen können. Die Komplexität muss verringert werden. Für den Soziologen Niklas Luhmann ist Vertrauen eine wirksame Möglichkeit, das zu erreichen. Doch Vertrauen ist immer "eine riskante Vorleistung".Was ist Vertrauen? Gibt es Kriterien, an denen man Vertrauenswürdigkeit festmachen kann? Mit welchen Maßnahmen kann Vertrauenswürdigkeit im technisch-wissenschaftlichen Bereich erreicht werden? Wo unterscheidet sich interpersonales Vertrauen vom Vertrauen in technische Systeme oder Organisationen?Walter R. Kaiser, Gründungs- und Vorstandsmitglied des Mittelstandsvereins SFP e.V. ist mit einem Beitrag auf dieser Tagung vertreten. Sein etwas provokanter Titel: "Zwischen Naivität und Kontrollwahn - Kriterien der Vertrauenswürdigkeit und warum Technik sie nicht erfüllen kann."Eine humorvolle Bearbeitung des Themas bringt auch das "überqualifizierte Kabarett DIE ALzHeiMER." Es lohnt sich, die Zeit für die Tagung zu investieren. Sie wird veranstaltet von der Evangelische Akademie Baden in Zusammenarbeit mit dem VDI.<a href="www.ev-akademie-baden.de/">Info und Anmeldung zur Tagung</a>Standort: Ev. Akademie BadenStrasse: Dobler Str. 51Ort: 76332 - Bad Herrenalb (Deutschland)Beginn: 27.01.2017 18:30 UhrEnde: 29.01.2017 12:30 UhrEintritt: 165.00 Euro (inkl. 19% MwSt)



Bildinformation: Vertrauen in der Technik (Bildquelle: Ev. Akademie Baden)