Das neue Portal Rentnbuy „kaufen - verkaufen oder leihen - verleihen“ geht online!!!

RENTNBUY ist ein neues Portal, auf dem Produkte aller Art und Dienstleistungen gemietet, vermietet, gekauft und verkauft werden können.RENTNBUY wurde in dem Verständnis gegründet, eine Plattform für jeden zu schaffen, der seine Ressourcen besser nutzen und die Umwelt schonen möchte. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die Dinge auch verkaufen und kaufen zu können. Mieten und vermieten sind der Zeitgeist. Die Share Economy dient als Grundgedanke bei RENTNBUY. Ressourcen nutzen?RENTNBUY bietet die Möglichkeit, die Dinge gewinnbringend zu vermieten/mieten und/oder kaufen bzw. zu verkaufen. In unserem Portal sind umfangreiche Kategorien zur Einordnung der Angebote vorhanden. Mit wenigen Klicks sind die Artikel oder Dienstleistungen online.RENTNBUY bietet Firmen, Privatpersonen und Organisationen alle Möglichkeiten auf einer Plattform. In der Startphase, bis zum 01.03.2017, ist das Einstellen von Artikeln oder Dienstleistungen kostenfrei.Impressum:RB RENTNBUY GmbHAn der Centleite 197711 Massbach – GermanyTelefon: +49 9735-2 44 99 40info@rentnbuy.deGeschäftsführer:Hannelore Gleichmann



Bildinformation: Rentnbuy.de, Copyright Rentnbuy