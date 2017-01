vomFASS erhält für die Produktqualität der Balsam-Essige im diesjährigen Essigtest die DLG Gold Medaille

Pressemitteilung von rausch communications&pr

Mit den zu 100% aus der Frucht hergestellten Balsam-Essigen Himbeer und Granatapfel überzeugt vomFASS die Experten der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

(fair-NEWS) Hamburg, Januar 2017

Seit über 20 Jahren steht vomFASS für hohe Qualität von Essigen, Ölen, sowie Feinkost aus regionaler und nachhaltiger Herstellung. Für diesen hochwertigen Qualitätsanspruch erhielt vomFASS im diesjährigen Essigtest erneut die DLG Gold Medaille – ausgezeichnet wurden die beiden natürlich hergestellten Balsamspezialitäten, Himbeer Balsam-Essig und Granatapfel Balsam-Essig, die in Waldburg in der hauseigenen Manufaktur hergestellt werden.



Die DLG prämiert jährlich Lebensmittel und Getränke, welche in regelmäßigen Qualitätsprüfungen besonders gut abgeschnitten haben. Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack entscheiden letztlich über die Prämierung in Gold, Silber oder Bronze.



Im diesjährigen Essigtest konnte vomFASS die DLG-Experten durch das perfekte Zusammenspiel von Süße und Säure der beiden Balsam-Essige überzeugen. Der Himbeer Balsam-Essig aus 100 % Frucht lässt schon beim ersten Hineinriechen die edle Herkunft der Himbeere aus der Familie der Rosengewächse erahnen und erhält durch das nachhaltig schonende Herstellungsverfahren sein typisch fruchtig, sattes Aroma und die rötlich schimmernde Farbe.



Der Granatapfel Balsam-Essig besteht ebenfalls zu 100 % aus der namensgebenden Frucht und überzeugt nicht nur die Experten der Qualitätsbewertung mit einem leicht süßlichen Geschmack, der perfekt zu kräftigen Blattsalaten passt. Beide Balsam-Essige enthalten neben dem Essig aus der Frucht auch eingedickten Fruchtsaft, der die Balsam-Spezialitäten schließlich geschmacklich vollendet. Mit ihren 6% Säure eignen sie sich hervorragend zum Veredeln von Salaten, würzigen Fleischspeisen und feinen Soßen.



vomFASS ist auf dem Gebiet prämierter Spezialitäten marktführend und überzeugt mit der konstanten Qualität einer hochwertigen, individuellen und einmalig köstlichen Produktvielfalt. Die Produktpalette reicht von erlesenen Ölen und Essigen über Teigwaren, pikant-fruchtigen Chutneys, feinsten Gewürzmischungen und knusprigen Snacks.



Die preisgekrönten Produkte von vomFASS gibt es im eigenen Online-Shop oder in einem der weltweit 280 Geschäfte vor Ort. Alle Produkte werden in wiederbefüllbaren Behältnissen angeboten. Auch eigene Flaschen können vor Ort gerne befüllt werden – bei vomFASS steht der nachhaltige Gedanke stets im Vordergrund. So können Kunden die Vielfalt an frischen und hochwertigen Produkten testen und sich von der einzigartigen Qualität von vomFASS überzeugen lassen.

Die familiengeführte vomFASS AG mit Sitz in Waldburg feierte im Jahr 2014 ihr 20 jähriges Bestehen. Sie steht für „Genuss und Qualität“ – und eben alles, was mit „Essen und Gesundheit“ zu tun hat. Den Ansprüchen an Qualität, Sortenvielfalt und Regionalität werden die vomFASS Produkte in jeder Hinsicht gerecht. Die vomFASS AG zählt heutzutage über 280 weltweite Shops in 30 Ländern. Zur Herstellung der hauseigenen Spezialitäten werden dabei nur die besten Rohstoffe verwendet und auf traditionelles Qualitätsbewusstsein sowie eine langjährige Erfahrung gesetzt. Der intensive Kontakt zu den regionalen Erzeugern sorgt letztlich für ein Qualitätsmanagment, das die Kontrolle von der Erzeugung bis ins vomFASS-Geschäft ermöglicht. Die Produktpalette reicht von erlesenen Essigen, vom hochwertigen Öl-Sortiment bis hin zu den exklusiven Feinkost-Artikeln wie raffinierten Chutneys, Gelees, Nudeln und aromatischen Pestos. Das macht vomFASS zum Weltmarktführer beim verkauf von offenen Essigen, Öl und Wein. Darüber hinaus finden sich erlesene Spirituosen aus aller Welt im Sortiment der vom FASS AG.

