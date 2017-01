Essen liefern lassen vom Menübringdienst Meyer Menü

(fair-NEWS)

50 Jahre Essen auf Rädern von Meyer MenüSeit mehr als 50 Jahre vertrauen die Kunden von Meyer Menü auf den zuverlässigen Menüservice. Meyer Menü ist stolz seinen treuen Kunden seit mehr als 50 Jahren den Service von Essen auf Rädern anbieten zu können. Bestellungen können einfach per Telefon, Fax, im Internet oder bequem bei einem der freundlichen Fahrer aufgegeben werden. Ganz ohne Vertragsbindung und Mindestbestellmengen. Bis zum Vortag der Lieferung ist eine Bestellung problemlos möglich. Die zuvorkommenden Fahrer liefern die Mahlzeit dann wie vereinbart zwischen 9 Uhr und Mittagszeit. Auch wenn der Kunde einmal nicht Zuhause ist, kann das Essen in einer Thermobox an einem verabredeten Ort abgelegt werden und er kann sein Menü dennoch warm genießen.Bequem Essen liefern lassen, dass dennoch frisch gekocht istJeden Mittag frisch zu kochen, ist für viele Menschen einfach nicht möglich. Darum kann man ganz einfach die mit Liebe gekochten Mittagessen vom führenden Anbieter von Essen auf Rädern bestellen und den herausragenden Service genießen. Der Lieferdienst von Meyer Menü liefert pünktlich und zuverlässig leckere Mittagsmenüs. Zudem entsprechen die Menüs höchsten Qualitätsversprechen. Wir verwenden bei der Zubereitung unserer schmackhaften Speisen keine Geschmacksverstärker und beziehen Obst und Gemüse von regionalen und zertifizierten Lieferanten. Täglich stehen Ihnen sieben leckere Mittagsmenüs zur Auswahl, darunter auch eine komplett vegetarische Linie, dazu gibt es ein Dessert. Die Auswahl variiert jede Woche neu und es gibt zusätzlich saisonale Themenwochen mit besonderen Highlights. Jede Mahlzeit wird verzehrfertig zu Ihnen geliefert, zudem bieten wir Ihnen auch Warmhaltemöglichkeiten an.Essen auf Rädern kosten kein VermögenZu moderaten Preisen liefert Meyer Menü die frisch gekochten Mittagessen nahezu deutschlandweit. Der Service richtet sich nicht nur an Senioren und die Verpflegung von pflegebedürftigen Kunden, sondern an die ganze Familie, den Betrieb, Kitas und Schulen und sogar einen Event-Catering-Service bietet Meyer Menü an. Zielgruppengerecht wird den Kunden der spezielle Menüservice empfohlen, den er benötigt. Für Kindergarten- und Schulkinder bietet der Menüservice speziell für den Geschmack der Kleinen angepasste Speisen und Portionsgrößen an. Darüber hinaus legt Meyer Menü viel Wert auf eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Obst und Gemüse. Für die Mittagspause im Büro oder Betrieb beliefert Meyer Menü flexibel auf die gewünschten Bestellmengen und Lieferzeiträume.Weitere Informationen finden Sie unter www.meyer-menue.de/



