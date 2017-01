Verbandsmitglieder von ÖkoControl zeigen „Raum für meine Natur“ im Kölner Carlswerk

(fair-NEWS) Parallel zur Möbelmesse imm 2017 und im Rahmen der Passagen präsentieren ökologische Möbel- und Einrichtungshäuser auch in diesem Jahr wieder ihre aktuellen Kollektionen und zeigen, wie schön harmonisch sich Raumideen mit natürlichen Materialien verwirklichen lassen.



Auf einer Ausstellungsfläche von insgesamt 500 Quadratmetern finden Fachhändler und Wohnbegeisterte eine Fülle interessanter Biomöbel von Herstellern wie zum Beispiel Benevita, Die Holzschmiede, Leuchtnatur, Moizi u.v.a..



Natürlich ist auch de Breuyn vom 16. – 19. Januar in der Sonderausstellung für ökologisches Wohnen vertreten. Der Kölner Kindermöbelhersteller beschäftigt sich nicht nur seit mehr als 30 Jahren mit der kindgerechten Einrichtung von Baby-, Kinder- und Jugendzimmern. Von Beginn an lagen dabei Jörg de Breuyn Themen wie nachhaltige, faire und ressourcenschonende Produktion sowie größtmögliche Schadstofffreiheit der Materialien besonders am Herzen.



Die ÖkoControl Ausstellung „Raum für meine Natur“ im Carlswerk in der Schanzenstraße 6-10, Köln Mülheim, ist vom 16. –19.01.2017 jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Während dieser Zeit sind Hersteller und Verbandsleitung für Informationen aller Art vor Ort.



CARLSWERK

Schanzenstraße 6-10

51063 Köln / Mühlheim



Mit der Bahn vom Messegelände:

Messegelände durch Eingang Ost verlassen, links

Haltestelle Kölnmesse in die U4 Richtung

Schlebusch, 4 Stationen bis Haltestelle Keupstraße,

Fußweg (ca. 15 Min.): in Fahrtrichtung rechts in

Keupstraße abbiegen, 2. links Schanzenstraße, dann

auf der rechten Seite: Carlswerk, Schanzenstraße 6–10,

in die Einfahrt. Schauspiel Köln links liegen lassen,

ÖkoControl-Ausstellung auf der rechten Seite.