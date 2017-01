Betriebsjubiläum bei der Rüsselsheimer Volksbank

(fair-NEWS)

Besonderen Grund zum Feiern hat Markus Walter, Vorstandsmitglied der <a href="https://www.r-volksbank.de/privatkunden.html">Rüsselsheimer Volksbank eG</a>. Am 01. Januar 2017 blickte er auf zwanzig Jahre prägendes Wirken in der Bank und eine erfolgreiche berufliche Laufbahn zurück.Im Rahmen einer Feierstunde gratulierten am 03. Januar sein Vorstandskollege Josef Paul und die Aufsichtsratsvorsitzende Patricia Prinzessin zu Erbach-Schönberg Herrn Walter herzlich zu seinem Jubiläum und würdigten sein Engagement zum Wohle der Bank.Herr Paul und der Aufsichtsrat wünschen Markus Walter für die Zukunft weiterhin Gesundheit, Zufriedenheit und viel Erfolg.



Bildinformation: Vorstand der Rüsselsheimer Volksbank eG