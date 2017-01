Be my ValenTIAN

(fair-NEWS)

München, Januar 2017: Am 14. Februar ist Valentinstag – auch in der Tian Bar. Barkeeper Florian Demant hat zu diesem Anlass einen ganz besonderen Liebes-Cocktail kreiert, den ValenTIAN.Egal ob in der stylischen Tian Bar oder im vegetarischen Gourmetrestaurant als Aperitif – Gäste dürfen sich diesen exquisiten Liebes-Cocktail nicht entgehen lassen. Fruchtiger Zitronensaft trifft auf vitaminreichen Rhabarber. Selbstgemachter Erdbeersirup á la Flo verleiht dem Ganzen eine aphrodisierende Wirkung und die leuchtend rote Farbe. Mit Gin verfeinert und mit Soda Wasser aufgegossen entsteht ein sexy Cocktail – ideal für ein romantisches Date am Valentinstag.Zutaten:1 cl Zitronensaft2 cl Rhabarbersaft4 cl Gin4 cl ErdbeersirupSoda Wasser



Bildinformation: ValenTIAN (c)Tian München