Wund- und Sonnenbrandsalbe: Schnelle Hilfe für die Haut

Unterföhring, Januar 2017 - Die <a href="www.medicom.de/wund-und-sonnenbrandsalbe">Wund- und Sonnenbrandsalbe</a> ist ein neues Produkt der Medicom Pharma GmbH. Medicom ist seit mehr als 20 Jahren ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von qualitativ hochwertigen Nährstoff-Präparaten.Zu Hause oder unterwegs auf Reisen muss es manchmal schnell gehen. Unsere Haut ist Gefahrenquellen ausgesetzt: Kleine Unfälle im Haushalt oder im Urlaub, in der Küche beim Kochen oder am Strand beim Sonnenbaden.Und nach dem Sommer kommt der Winter. Zur kalten Jahreszeit ist die Haut Kälte und Heizungsluft ausgesetzt. Unser größtes Organ tendiert dazu, trocken, spröde und rau zu werden. Dann wird die Haut an den Händen rissig und an den Nasenflügeln wund, wenn man erkältet und verschnupft ist.In diesen Fällen ist der schnelle Einsatz einer Wund- und Sonnenbrandsalbe ein schnelles und gutes Mittel, um Abhilfe zu schaffen. Auch bei Narbengewebe oder stumpfen Traumata eignet sich die Salbe hervorragend. Die Wund- und Sonnenbrandsalbe ist ein Medizinprodukt zum Auftragen auf die Haut mit hautfreundlichen Mineralstoffen wie etwa Zink und in hypoallergener Salbengrundlage.Produkt im Überblick:- Wund- und Sonnenbrandsalbe von Medicom75 ml-Tube,7,50 EURInhaltsstoffe:Trace Element Solution (Zinc, Iron, Aqua purificata), Octyldodecanol, Hydrogenated Palm Glycerides, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Cetyl Alcohol, Dehydroacetic Acid



Bildinformation: Wund- und Sonnenbrandsalbe von Medicom - Erste Hilfe für die Haut!