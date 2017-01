Mediationsausbildung: Professioneller Umgag mit Konflikten 2017 - Köln

(fair-NEWS)

Ausbildung in Köln vom 27.01.2017 - 19.11.2017Am 19.01.2017 findet in der RheinMediation im Fliesenwall 26 in Köln ein Infoabend zur Ausbildung statt.Die Ausbildung findet wieder durch klären & lösen in der RheinMediation statt. Sie richtet sich an alle, die einen professionellen Umgang mit Konflikten im privaten und beruflichen Umfeld erlernen möchten.ZielgruppeDie Ausbildung richtet sich an alle, die einen professionellen Umgang mit Konflikten im beruflichen wie auch im privaten Bereich erlernen möchten.Ziele und InhalteMit Mediation können Sie Konfliktparteien bei ihrer Suche nach fairen Lösungen unterstützen und erlernen eine anerkannte Methode, die es Ihnen ermöglicht, Konflikte im beruflichen und privaten Umfeld professionell zu bearbeiten. Die Ausbildung wird gemäß den Standards des Bundesverbandes Mediation e.V. durchgeführt und vermittelt einen breiten Überblick über Techniken und Anwendungsgebiete der Mediation. Zudem entspricht sie den Erfordernissen des Mediationsgesetzes um ab 1.09.2017 den Titel zertifizierter Mediator / zertifizierte Mediatorin führen zu dürfen.In allen Modulen der Ausbildung stehen neben der Vermittlung von Wissen immer die Selbsterfahrung und das praktische Ausprobieren des Gelernten im Vordergrund. Nach Beendigung der Ausbildung können Sie Konflikte professionell mediieren. Neben den fünf Phasen der Mediation lernen Sie unterschiedliche Anwendungsgebiete der Mediation kennen. Schon während der Ausbildung haben Sie die Möglichkeit, sich von uns bei eigenen Fällen unterstützen zu lassen.Insgesamt umfasst die Ausbildung 200 Zeitstunden. Verschiedene Gastreferenten ergänzen die Ausbildung und gegen Ihnen einen breiten fachlichen Überblick.Anerkennung der AusbildungMit Abschluss dieser Ausbildung erhalten Sie ein qualifiziertes Zertifikat von klären & lösen über die Ausbildung nach den Standards des Bundesverbandes Mediation. Es entspricht den Vorgaben der Rechtsverordnung zum Mediationsgesetz und ermöglicht Ihnen ab dem 1.09.2017 den Titel zertifizierter Mediator / zertifizierte Mediatorin zu erlangen. Hierfür ist es notwendig innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Ausbildung eine Mediation durchgeführt zu haben, welche supervidiert sein muss. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich nach den Richtlinien des Bundesverbandes Mediation als Mediator/in lizensieren zu lassen.Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die sich als Mediator/innen bezeichnen möchten, benötigen nach § 7a BORA einen Nachweis über eine geeignete Ausbildung. Auf Wunsch stellen wir gerne eine gesonderte Bescheinigung aus.Die Ausbildung auf einen Blick- Acht Wochenenden und eine Intensivwoche- Ausbildung nach den Standards des Bundesverbandes Mediation- Die Ausbildung entspricht den Vorgaben des Mediationsgesetzes- Alle Module werden durch zwei Trainer/innen begleitet- Zusätzliche Gastreferent/innen geben einen breiten fachlichen Überblick- Individuelles Berufscoaching- Begleitung bei den ersten eigenen Fällen- Kostenfreie Teilnahme an drei Supervisionen nach der Ausbildung- Alle Inhalte, Fotoprotokolle und weiterführende Literatur online verfügbarAufbau und Daten der AusbildungDie Ausbildung findet an acht Wochenenden, in der Regel einmal im Monat, in den Räumen von Rheinmediation - Rüdiger Hausmann, Friesenwall 26, 50672 Köln statt, jeweils freitags von 16:00 bis 20:00 Uhr, samstags von 9:30 - 18:00 Uhr und sonntags von 9:30 - 15:00 Uhr. Zusätzlich findet eine komplette Woche in einem Bildungshaus in der Nähe von Köln statt. Diese Woche beginnt und endet mit einem gemeinsamen Mittagessen.1. Wochenende (27.01. - 29.01.2017)Phasen der MediationRolle und Haltung in der Mediation2. Wochenende (03.03. - 05.03.2017)KonflikttheorieKommunikationstechniken in der Mediation3. Wochenende (24.03. - 26.03.2017)Vertiefung 1. PhaseMediation in Schule und Organisationen4. Wochenende (28.04. - 30.04.2017)Gastdozentin: Hanna ParnowVertiefung 2. PhaseIssues der MediationGewaltfreie Kommunikation und MediationGemeinwesen-Mediation5. Wochenende (26.05. - 28.05.2017)Gastdozentin: Lisa HinrichsenVertiefung 3. PhaseTrennungs- und ScheidungsmediationRechtliche Aspekte in der MediationUmgang mit hocheskalierten KonfliktenAusbildungswoche (26.06. - 30.06.2017)Gastdozentin: Sophia CojanizVertiefung 4. und 5. PhaseMediation und angrenzende VerfahrenVertiefung systemische GesprächstechnikenMediation und TransaktionsanalyseSupervision der eigenen PraxisMarketing für Mediator/innenÜben mit Videofeedback6. Wochenende (08.09. - 10.09.2017)Gastdozentin: Dr Eva MalisiusVerhandeln mit dem Harvard-KonzeptInterkulturelle Aspekte der Mediation7. Wochenende (13.10. - 15.10.2017)Mediation in der ArbeitsweltMediation in Gruppen und Teams8. Wochenende (17.11. - 19.11.2017)Lösungsorientierte und transformative Ansätze der MediationEthische Grundsätze der MediationKlärung offener FragenAuswertung und Reflexion der AusbildungZwischen den Wochenenden trifft sich die Gruppe an selbstgewählten Terminen zur Intervision.Ausbildungsleitung: Michael Cramer (Mediator und Ausbilder BM) und Rüdiger Hausmann (Mediator BM).Kosten und LeistungenDie Kosten für die Ausbildung betragen insgesamt 3.950 Euro, zahlbar jeweils zu den Wochenenden in Raten von je 380 Euro und vor der Ausbildungswoche 910 Euro. Im Preis enthalten sind Supervision und Coaching während der Weiterbildung, sämtliche Seminarunterlagen (auch online verfügbar) sowie Übernachtung mit Vollpension im Doppelzimmer im Seminarhaus während der Ausbildungswoche im Juni. Die Ausbildung ist als berufliche Weiterbildung nach § 4 UmStG von der MwSt. befreit.Nach Absprache können auch einzelne Module der Ausbildung gebucht werden.Wenn Sie nicht in NRW wohnen, bzw. arbeiten können Sie für diese Ausbildung Bildungsurlaub beantragen. Bitte sprechen Sie uns an, so dass wir die entsprechenden Anerkennungen beantragen können. Die Anerkennung für das Saarland liegt bereits vor.Maximale Teilnehmer/innenzahl: 12AnmeldungBitte vereinbaren Sie mit uns ein kostenloses und unverbindliches Vorgespräch. Telefonisch unter 030 - 84 31 32 29, per E-mail oder hier. In Köln steht Ihnen Rüdiger Hausmann unter 0221-34 66 84 82 als Ansprechpartner zur Verfügung.



Bildinformation: Mediationsausbildung: Professioneller Umgag mit Konflikten 2017 - Köln