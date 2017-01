Badezimmer renovieren mit Köpfchen

(fair-NEWS)

Die Weihnachtszeit ist vorbei und auch das Silvesterfest liegt hinter uns, was aber ganz offensichtlich vor uns liegt ist das neue Jahr mit all seinen Vorsätzen. Der eine will unbedingt abnehmen, der andere mit dem Rauchen aufhören und wieder ein anderer nimmt sich vor, dieses Jahr renoviere ich mein Badezimmer.Bevor man sich da ans Werk gibt, gilt es erst mal heraus zu finden, was hab ich und was will ich? Modern und vor allem sehr beliebt sind derzeit bodenebene Duschen und Duschflächen, die barrierefrei sind und den Raum größer wirken lassen. Dann ist die Frage: wünsche ich eine Badewanne? Habe ich Platz dafür und wo soll die Badewanne eingebaut werden oder soll es sogar eine freistehende Badewanne sein? Hier hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan, aber letztendenes ist die Platzierung, sowie die Form der Badewanne immer noch Geschmacksache des Bauherren.Dann geht es an das WC, soll es ein Dusch-WC sein oder ein einfaches WC, einig sind sich inzwischen alle: hygienisch und spülrandlos sollte das WC im besten Fall sein und auch hier haben Sie bei der Form und Optik die Qual der Wahl. Am besten achten Sie darauf, dass Ihr WC zum Waschtisch oder Waschbecken passt. Wonach steht Ihnen der Sinn? Ein rundes Aufsatzwaschbecken, ein einladender Doppelwaschtisch oder ein kleines Handwaschbecken? Sind diese Sanitärgegenstände platziert, geht es an die Badmöbel, Badaccessoires und natürlich an die Dekoration, aber haben wir nicht etwas ganz Entscheidendes in unserer Badplanung vergessen?Richtig, die Wände, wie sollen diese gestaltet werden? Bunt oder weiß? Tapete oder doch lieber Putz? Das sollten Sie sich vor den Installationen überlegen. Welche optischen Highlights wollen Sie setzten? Das Badezimmer optisch vergrößern oder die Wohlfühlatmosphäre verstärken?Schauen wir uns die Möglichkeiten einmal an: beginnen wir bei der Tapete. Hier gibt es unzählige Optionen von Prägetapete über Raufasertapete bis hin zu Latex- und Glattvliestapete. Letztendes ist auch das wieder Geschmacksache, der Trend bewegt sich aber ganz klar zu glatten Tapeten, die Ruhe in Ihr Badezimmer bringen und falls es ein Familienbadezimmer ist auch abwaschbar sind. Wer sich aber für Glattvliestapete oder eine andere sehr glatte Oberfläche entscheidet, für den ist auch der Putz eine gute Option zur Gestaltung der Badezimmerwände. Hier sind der Gestaltung kaum Grenzen gesetzt. Sie können das Bad sogar durch eine Metalloptik Wand, eine Steinwand oder ähnliches aufwerten. Bei der Renovierung des Badezimmers sind Ihnen nahezu keine Grenzen mehr gesetzt, erstrecht nicht wenn es um die Gestaltung der Wände geht. Wenn Sie selbst keine Erfahrung damit haben, raten wir Ihnen natürlich sich an einen ausgebildeten Maler und Lackiere zu wenden.



Bildinformation: Badezimmer renovieren mit Köpfchen