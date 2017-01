Linksys erweitert Max Stream-Produktpalette um zwei neue Tri-Band MU-MIMO WLAN-Router

(fair-NEWS)

München – 4. Januar 2017 – Linksys, führender Anbieter von Netzwerklösungen für private und gewerbliche Anwendungen und erster Anbieter mit 100 Millionen weltweit verkauften Routern, stellte heute auf der 2017 Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas zwei neue 802.11ac Tri-Band MU-MIMO Router zur Abrundung seines Max Stream-Produktangebotes vor. Der Linksys EA8300 ist ein AC2200 Tri-Band MU-MIMO Router zu einem Preis von unter 200 EUR, und der Linksys EA9300 ist ein AC4000 Tri-Band MU-MIMO Router, der noch höhere Geschwindigkeiten für Downloads, Streaming, Spiele und das Surfen im Internet bietet. Beide Router sollen ab Frühjahr verfügbar sein und basieren auf MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple Output), der WLAN 802.11ac Wave 2-Technologie der nächsten Generation. Sie ermöglichen eine Verbesserung der Gesamtleistung und Effizienz eines WLAN-Netzwerks und bieten eine dedizierte Bandbreite für MU-MIMO-fähige Client-Geräte, als hätten diese einen eigenen dedizierten Router. Der neue AC1200 MU-MIMO USB-Adapter (WUSB6400M) ermöglicht den Anwendern das Aufrüsten ihrer Laptops und PCs auf die neuste Wireless-Technologie. Damit wird Linksys zum einzigen Anbieter von acht MU-MIMO Produkten, was das größte und breiteste Portfolio von MU-MIMO Home-WLAN-Lösungen auf dem Markt darstellt.MU-MIMO im AufwindGemäß einem Whitepaper von ABI Research The Importance Of MU-MIMO In The Wi-Fi Ecosystem werden bis 2019 mehr als 84 Prozent aller 5-GHz-Wireless-Chipsätze MU-MIMO-fähig sein. Um mit der Geschwindigkeit und Performance von neu auf den Markt kommenden Client-Geräten wie 4K TVs, Laptops, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen Schritt halten zu können, müssen die Kunden sicherstellen, dass sie über die neuesten WLAN-Router verfügen, die alle neuen Geräte im Home-Netzwerk unterstützen können.„Die Einführung von zwei neuen Tri-Band MU-MIMO Routern und eines Adapters in unserem Max Stream Produktangebot zeigt unser Engagement für die neueste 802.11ac Spezifikation“, sagte Justin Doucette, Senior Director of Product Management bei Linksys. „Mit der Zunahme von bandbreitenintensiven Aktivitäten wie 4K Streaming und Film-Downloads wird ein effizientes und optimiertes WLAN-Netzwerk wichtiger als je zuvor. Durch Tri-Band und MU-MIMO können mehrere Geräte gleichzeitig mit dem Router und/oder Range Extender kommunizieren, was im Ergebnis zu einem schnelleren und zuverlässigeren WLAN führt.“WLAN von Raum zu Raum mit nahtloser Roaming-TechnologieNahtloses Roaming wurde von Linksys Anfang des Jahres eingeführt und bietet ein WLAN-Erlebnis der Enterprise-Klasse in Home-Anwendungen. Diese Technologie ermöglicht Client-Geräten, sich frei in der Home-Umgebung zu bewegen und dabei immer mit dem optimalen Access Point – Router oder Range Extender – verbunden zu bleiben, ohne dass die Verbindung verloren geht oder von Hand wieder hergestellt werden muss. Das nahtlose Roaming funktioniert ähnlich wie in einer Büroumgebung, in der die Anwender sich von Raum zu Raum und von Stockwerk zu Stockwerk bewegen können und damit immer die WLAN-Verbindung halten.Mit der zusätzlichen nahtlosen Roaming-Fähigkeit von Routern wie den neuen Modellen EA8300 und EA9300 sowie Range Extendern und mobilen Geräten sind die mobilen Geräte in der Lage, sich immer mit dem stärksten WLAN-Signal zu verbinden. Hierdurch können die Anwender eine unterbrechungsfreie Facetime- oder Skype-Session auf ihrem Smartphone durchführen oder YouTube/Netflix-Filme auf ihren iPads ansehen, während sie sich von einem Raum in den anderen bewegen, ohne dass das Signal verloren geht.Ein weiterer Vorteil des nahtlosen Roamings ist ein einziger Netzwerkname (auch als SSID bezeichnet) für das gesamte Netzwerk, was es erleichtert, immer die Verbindung zum besten WLAN-Signal zu halten. Bei herkömmlichen Kombinationen von Routern und Range Extendern ohne nahtloses Roaming ist es besser, mehrere Netzwerknamen festzulegen und die Client-Geräte manuell zwischen den Netzwerken umzuschalten, um die Performance zu optimieren. Dies wird von vielen Anwendern als umständlich und frustrierend angesehen.Linksys Max-Stream AC2200 Tri-Band MU-MIMO Router (EA8300)Die Kombination von AC WLAN-Technologien der nächsten Generation wie Multi-User MIMO (MU-MIMO) und Tri-Band liefert leistungsfähiges WLAN, das mehreren vernetzten Geräten gleichzeitig und mit der gleichen Geschwindigkeit zur Verfügung steht, einschließlich TVs, Spielekonsolen, Wireless-Druckern, Laptops und anderen Geräten mit kombinierten Geschwindigkeiten bis zu 2,2 GBit/s‡. Der Linksys Max-Stream AC2200 bietet einfache Setup-Optionen zum schnellen Einrichten eines Home-Offices sowie die exklusive Linksys App für die zusätzliche Kontrolle des WLAN-Routers EA8300 an jedem Ort und zu jeder Zeit mit Hilfe eines mobilen Gerätes.Der Max-Stream EA8300 WLAN Router bietet eine Reihe hochentwickelter Funktionen:• Tri-Band AC2200 – bis zu 2,2 GBit/s (867 MBit/s 5 GHz + 867 MBit/s 5 GHz + 400 MBit/s 2,4 GHz)• MU-MIMO Wave 2 für gleichzeitiges 4K-Streaming auf mehreren Geräten• System-Hauptprozessor: Quad-Core 716 MHz Prozessor (entspricht 1,4 GHz Dual-Core Prozessor) 32-Bit, ARMv7 kompatibel, 5,5K DMIPS• RAM: 256 MB DDR3• Flash-Speicher: 256 MB• Vier Hochleistungsantennen und leistungsfähige Verstärker bieten beste Funkabdeckung und Reichweite• Linksys Advance Beamforming fokussiert WLAN-Signale und bietet stärkere Verbindungen zu allen Geräten• Eine geeignete Airtime-Verteilung ermöglicht schnelleren Geräten, Daten mit höheren Geschwindigkeiten zu übertragen, während die langsameren Geräte die Geschwindigkeit des WLAN-Netzwerks nicht beeinträchtigen• Linksys Smart Connect – Automatische Auswahl des besten 5 GHz-Bandes für die höchste Wireless-Geschwindigkeit• Nahtloses Roaming mit Max Stream Range Extendern ermöglicht WLAN von Raum zu Raum mit einem einzigen Netzwerknamen• Linksys App – Dezentrale Verwaltung, Überwachung und Steuerung des WLANs von überall und zu jeder Zeit• Einfaches Setup von Anfang an• Arbeitet mit Amazon Alexa für eine sprachaktivierte Funktionsweise. Drei neue Fähigkeiten zum Zeitpunkt der Einführung verfügbar: Aktivierung/Deaktivierung des Gastzugangs, Ermittlung der Gast-WLAN-Anmeldeinformationen sowie Ermittlung der Hauptnetzwerk- Anmeldeinformationen mit Rückmeldung an den Anwender.Empfohlener Verkaufspreis: 199,99 EURGeplante Verfügbarkeit – Frühjahr 2017Linksys Max-Stream AC4000 Tri-Band MU-MIMO Router (EA9300)Der Linksys EA9300 ist mit modernster 802.11ac WLAN-Technologie, MU-MIMO, Tri-Band und sechs Hochleistungsantennen ausgestattet, die gemeinsam leistungsfähiges WLAN mit kombinierten Geschwindigkeiten bis zu 4 GBit/s liefern‡. Mit dem EA9300 kann der gesamte Haushalt die WLAN-Verbindung nutzen, um 4K-Videospiele zu spielen, Musik zu hören, E-Mail zu lesen, online einzukaufen, 4K-Filme zu streamen und mehr. Als einer der leistungsfähigsten WLAN-Router auf dem Markt bietet der Linksys Max-Stream AC4000 Funktionalität auf Business-Niveau, um ein Home-Netzwerk oder Small-Office-Netzwerk schnell in Betrieb zu nehmen. Die exklusive Linksys Software App für Smartphones ermöglicht die dezentrale Zugangskontrolle für den EA9300 WLAN-Router von überall her und zu jeder Zeit.Der WLAN-Router EA9300 bietet außerdem eine Reihe von hochentwickelten Funktionen:• Tri-Band AC4000 – bis zu 4 GBit/s (1625 + 1625 + 750 MBit/s) bietet mehr WLAN für mehr Geräte• Frequenzbänder: Tri-Band (2,4 GHz und zwei 5-GHz-Bänder)• MU-MIMO Wave 2 für gleichzeitiges 4K-Streaming auf mehreren Geräten• 1,8 GHz Quad-Core Prozessor für schnelle Datenverarbeitung• RAM: 512 MB DDR3• Flash-Speicher: 256 MB• Sechs Hochleistungsantennen und leistungsfähige Verstärker bieten beste Funkabdeckung und Reichweite• Linksys Advance Beamforming fokussiert WLAN-Signale und bietet stärkere Verbindungen zu allen Geräten• Eine geeignete Airtime-Verteilung ermöglicht schnelleren Geräten, Daten mit höheren Geschwindigkeiten zu übertragen, während die langsameren Geräte die Geschwindigkeit des WLAN-Netzwerks nicht beeinträchtigen.• Nahtloses Roaming – WLAN von Raum zu Raum mit einem einzigen Netzwerknamen• Linksys App – Dezentrale Verwaltung, Überwachung und Steuerung des WLANs von überall und zu jeder Zeit per Smartphone• Arbeitet mit Amazon Alexa für eine sprachaktivierte Funktionsweise. Drei neue Fähigkeiten zum Zeitpunkt der Einführung verfügbar: Aktivierung/Deaktivierung des Gastzugangs, Ermittlung der Gast-WLAN-Anmeldeinformationen sowie Ermittlung der Hauptnetzwerk- Anmeldeinformationen mit Rückmeldung an den Anwender.Geplante Verfügbarkeit – Frühjahr 2017Linksys AC1200 Dual-Band USB MU-MIMO Adapter (WUSB6400M)Der Linksys AC1200 Dual-Band USB Adapter mit MU-MIMO ermöglicht den Anwendern, ihre Laptops und PCs an ein Wireless-AC-Netzwerk sowie einen MU-MIMO Router für optimale Performance anzuschließen und damit problemlos hochauflösende Videos zu streamen sowie schnelle Videospiele zu nutzen.Weitere Features sind:• AC Wave 2 - MU-MIMO (N300 + AC833)• USB 3.0• Funktioniert mit Windows und Mac-Computern• Plug&Play mit Simple Pairing• Funktioniert mit jedem WLAN-Router• Beamforming-Technologie fokussiert das WLAN-Signal auf bestimmte Geräte zur Erzielung zuverlässiger Verbindungen mit optimaler PerformanceEmpfohlener Verkaufspreis: 49,99 EURGeplante Verfügbarkeit – Frühjahr 2017Die Modelle Linksys EA8300 und EA9200 werden auf der CES auf dem Stand von Linksys (South Hall Stand # 30451) vorgestellt.VerfügbarkeitDer Linksys AC2200 Tri-Band MU-MIMO Router (EA8300), der Linksys AC4000 Tri-Band MU-MIMO Router (EA9300) und der AC1200 MU-MIMO USB Adapter (WUSB6400M) sollen noch im Frühjahr bei führenden Fachhändlern und Online-Händlern erhältlich sein.‡Maximale Performance gemäß IEEE Standard 802.11 Spezifikationen. Die tatsächliche Performance kann abweichen, u. a. in Form geringerer Werte für Kapazität des Wireless-Netzwerks, Datendurchsatz, Reichweite und Abdeckung. Die Performance ist von zahlreichen Faktoren, Bedingungen und Variablen abhängig, u. a. von den eingesetzten Produkten, von Störungen und anderen ungünstigen Bedingungen. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zur Verbindung dieser Router und anderer vernetzter Geräte mit dem Internet ist ein aktives Breitband-Kundenkonto des Anwenders bei einem Internet Service Provider erforderlich. Zum Anschluss bestimmter Geräte an diese Router können zusätzliche Wireless-Adapter oder Ethernet-Kabel erforderlich sein.Die Standardübertragungsraten – Tri-Band AC2200 – bis zu 2,2 GBit/s (867 MBit/s 5 GHz + 867 MBit/s 5 GHz + 400 MBit/s 2,4 GHz) und Tri-Band AC4000 – bis zu 4GBit/s (1625 + 1625 + 750 MBit/s) sind die physischen Datenraten. Der tatsächliche Datendurchsatz ist geringer und ist abhängig von den eingesetzten Wireless-Produkten sowie externen Faktoren.



Bildinformation: EA8300