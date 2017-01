(fair-NEWS)

(NL/9478875433) MCS Sachsen-Anhalt im Suhler Congress CentrumAm Vorabend zum ersten Advent zündete Florian Silbereisen im Suhler Congress Centrum schon mal eine Silvesterrakete: Das Adventsfest der 100.000 Lichter.Andreas Gabalier, Semino Rossi, André Rieu, Sascha Grammel, Helmut Lotti, Helene Fischer und viele andere namhafte nationale und internationale Künstler begeisterten nicht nur die über 2.500 Fans in der Halle, sondern auch 6,63 Millionen ARD-Zuschauer an den Bildschirmen. Das bedeutete einen Marktanteil-Rekord von 23,6%.Mitten im Geschehen waren auch wieder die Veranstaltungstechniker der MCS GmbH Sachsen-Anhalt.Mit modernster Beschallungstechnik sorgten sie im Suhler Congress Centrum für einen optimalen Klang auf jedem Besucherplatz. Dafür kamen u.a. die Lautsprecher-Boxen der Q-Serie von d&b zum Einsatz.Auch bei dieser über drei stündigen Veranstaltung nahm ein sachkundiger Techniker der MCS Sachsen-Anhalt die Schallpegelmessung nach DIN 15905-5 vor. Diese DIN besagt, dass alle Veranstaltungen mit elektro-akustischer Verstärkung und einer Lautstärke von über 85 dB(A) durch eine Lautstärkemessung überwacht werden müssen. Neben der Prävention von Gehörschäden des Publikums dienen die Messung und das abschließende Messprotokoll dem Schutz des Veranstalters und geben ihm Rechtssicherheit.Nach der gelungenen Veranstaltung ging ein herzlicher Dank an die Mitarbeiter der MCS Sachsen-Anhalt für die geleistete gute Arbeit.



Bildinformation: Adventsfest-Rekord für Florian Silbereisen