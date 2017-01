Jede/r kann dabei sein! FezMachen! und Party feiern am 14. und 15. Januar 2017 im FEZ-Berlin

(fair-NEWS)

(NL/2341138273) Das FEZ-Berlin begrüßt das neue Jahr und feiert mit Kindern und Familien am 14. und 15. Januar 2017 eine Party, die fez macht!Über 100 verschiedene Spielangebote im gesamten FEZ lassen bei der zweiten Fete des Jahres keinen Wunsch offen. Abenteuerspieleland, Sportanien, Mitmachkinderküche, Grünland und die Kreativwelten gilt es zu entdecken. Auf die ganz Kleinen wartet ein Extra-Spielareal: eine Rennstrecke mit Bobbycars, Laufrädern, Rollern und ein Special-Spielzimmer. Gestalten, Malen und Bauen stehen in der Kreativwelt im Mittelpunkt.Die Partygänger treffen Pippi Langstrumpf mit ihrem Piraten und erleben gemeinsam mit ihnen tolle Abenteuer. Und was gehört noch zu einer Party? Musik und Tanz, schicke Partyklamotten, viel Platz zum Bewegen und sich Ausprobieren, Gaumenschmaus, Fliegen, Theaterspaß sowie viele originelle und lustige Spiele zum Mitmachen.Das Partyprogramm fängt beim Verkleiden und Schminken an, führt zu einer wilden Schnellballschlacht mit der Schneekönigin, zum Mitmachzirkus, zur großen Bewegungsbaustelle, zu Kistenklettern, zum Riesentrampolinspringen und ins Seifenblasen-Diskokugel-Labor.Highlights gibts auf der Showbühne zu erleben: Kinderdisco, die gute Laune macht und dafür sorgt, dass das Tanzbein geschwungen wird. Jeder kann dabei sein und mitmachen.Wer sich traut, sollte zu den Abflugzeiten des orbitall Raumfahrtzentrums einchecken (12.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.30 Uhr). Mit einem Astronautentraining bereiten sich potentielle Raumfahrer auf einen fantastischen Flug ins Universum vor.Die Astrid-Lindgren-Bühne präsentiert am Samstag COQ AU VIN mit dem Kuriosen Küchenzirkus sowie am Sonntag das Theater CON CUORE mit dem Musical Ritter Rost, jeweils 15.30 Uhr.Für die Umsetzung neuer Vorsätze, empfiehlt sich das Schwimmbad im FEZ. Mit seinem 50-Meter-Becken bietet es nicht nur die Möglichkeit zum Training, es lässt sich hier auch gut relaxen.Tagesticket *inkl. Öko-Insel, Spielareale, Indoor-Spielplatz, Materialkosten, Kombiticket extra für orbitall und Theater. Schwimmbadticket: 5,50Weitere Infos unter <a href="www.fez-berlin.de" title="www.fez-berlin.de"> www.fez-berlin.de</a>



Bildinformation: Jede/r kann dabei sein! FezMachen! und Party feiern am 14. und 15. Januar 2017 im FEZ-Berlin