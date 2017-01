Unitechnik modernisiert Betonfertigteilwerk: Kemmler setzt auf neuen Leitrechner UniCAM.10

(fair-NEWS)

Der Bauelemente- und Fertigteillieferant Kemmler Baustoffe GmbH modernisiert seine Leit- und Steuerungstechnik am Standort Tübingen. Das mittelständische Unternehmen setzt dabei auf die Expertise von Unitechnik. Der Anbieter von Industrie-Automation und Informatik implementiert in der Massivwandfertigung seinen neuen Leitrechner UniCAM.10 und rüstet die SPS-Steuerung auf S7 um. Kemmler profitiert durch die Maßnahmen unter anderem von optimierten Betriebsabläufen in der Produktion und einem bis zu 15 Prozent höheren Palettenbelegungsgrad.Am Unternehmensstandort im baden-württembergischen Tübingen stellt Kemmler Fertigteile aus Beton her, darunter Rohre und Schächte, Fertiggaragen sowie Wände und Decken für Gewerbe- und Wohnungsbau. In der Produktion der Halle 3 entstehen auf einer Palettenumlaufanlage mit 30 Stationen bis zu 60 Massivwände am Tag. Die Steuerung der Produktion erfolgte bisher über den Unitechnik-Leitrechner UniCAM.5. Um die Anlage technisch auf den neuesten Stand zu bringen und für die zunehmende Digitalisierung von Fertigungsabläufen zu rüsten, hat sich Kemmler für eine umfassende Modernisierung der Leit- und Steuerungstechnik dieser Produktionsanlage entschieden. "Unser Leitrechner UniCAM.10 sorgt für optimierte Produktionsprozesse und eine effiziente Steuerung der Maschinen", erklärt Christian Mertens, Vertriebsleiter bei Unitechnik. So berechnet die Software beispielsweise die erforderlichen Steuerdaten für den Schalungsroboter und die Bewehrungsfertigung und ermöglicht durch die integrierte Taktzeithomogenisierung einen gleichmäßigen Produktionsablauf. Mit Hilfe der automatischen Palettenbelegung werden die Betonelemente optimal auf die Produktionspaletten verteilt. Kemmler erzielt dadurch einen bis zu 15 Prozent höheren Belegungsgrad der Paletten. Die intuitive Bedienbarkeit des Leitrechners über alle modernen Endgeräte gewährleistet zudem effiziente Arbeitsabläufe. Mit dem Upgrade der SPS-Steuerung von S5 auf S7 bringt Unitechnik auch die Steuerungstechnik bei Kemmler auf den neuesten Stand.



Bildinformation: (Bildquelle: Unitechnik)