Das fängt jahr schnell an: Express Lieferung vom Getränkelieferservice A&O Getränke jetzt schnell testen

(fair-NEWS)

Der schnelle Berliner Getränkelieferservice A&O Getränke bietet Express Lieferung: In immer mehr Berliner Bezirken ist die Lieferung am Bestelltag möglich. Bis zum 15. Januar 2017 kann man Express Lieferung für nur 1 Euro testen.Schnell ist gut — schneller ist besser. Beim schnellen Berliner Getränkelieferservice von www.ao-getraenke.de kann man die Express Lieferung noch bis zum 15. Januar 2017 für 1 Euro testen.Das neue Jahr fängt schneller an: Mit dem attraktiven Test der Express Lieferung von A&O Getränke. Mit diesem Service bekommt man seine Lieferartikel bereits am Bestelltag.Normalerweise kostet dieser Express-Service 9,95 Euro. Zur Feier des Jahres gibt es Express Lieferung bis zum 15. Januar 2017 für nur 1 Euro. Man zahlt einfach nur 1 Euro mehr und bekommt alles noch am Bestelltag.Das gilt ausnahmslos für alle 2000 Lieferartikel, die A&O Getränke mittlerweile auf Lager hat. Darunter sind nicht nur Getränke, sondern auch Hygiene Artikel, Papier, Müsli, Süßigkeiten und vieles mehr.Selbstverständlich gibt es Express Lieferung auch für BIO Artikel und regionale Produkte. Alle Informationen dazu findet man unter http://bit.ly/2hR4YPC Die Nutzung ist einfach. Einfach im Online-Shop die gewünschten Lieferartikel in der gewünschten Menge aussuchen. Hat man alles im Warenkorb, geht’s weiter.Bei der Auswahl des gewünschten Liefertermins wird Express Lieferung mit angezeigt, wenn Same-Day-Delivery möglich ist.Jetzt ist Express Lieferung in den Berliner Bezirken Prenzlauer Berg, Mitte, Friedrichshain, Kreuzberg, Lichtenberg, Weißensee, Hohenschönhausen und Marzahn möglich.Am gewünschten Liefertermin erscheinen dann die freundlichen A&O Lieferfahrer in ihren picobello Uniformen und liefern alles an.Und wenn die Bestellsumme 75 Euro überschreitet, bringen sie auch auch noch eine süße Überraschung mit. Das ist eine leckere Süßigkeit, die der Bestellerin oder dem Besteller mit Sicherheit schmecken wird.Das Team von A&O Getränke wünscht ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr!



Bildinformation: Express Service von A&O Getränke jetzt testen