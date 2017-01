Ralf Bender-Preis 2017 startet ab sofort

(fair-NEWS)

Es geht wieder los: Am 6. Januar bei Sonnenaufgang startet der Ralf Bender-Preis 2017. Autorinnen und Autoren sind eingeladen, sich am höchst dotierten Krimi-Kurzgeschichten-Preis im deutschsprachigen Raum zu beteiligen. Die Sieger-Story erhält 1500 Euro, weitere Geld und Sachpreis im Gesamtwert von über 5000 Euro werden vergeben. Einsendeschluss ist am 31. Mai 2017 bei Sonnenuntergang. Im vergangenen Jahr hat der Ralf Bender-Preis in der Krimiszene für Aufsehen gesorgt. Die Autorin Iris Leister, die mit ihrer Geschichte in der zum Preis gehörenden Anthologie vertreten ist, hat den renommierten Friedrich-Glauser-Preis erhalten!Der Ralf Bender-Preis wurde im Oktober 2013 erstmals vergeben. Er ist der erste niederbayerische Literaturwettbewerb für Krimi-Kurzgeschichten. Der Gewinner erhält 1500 Euro in bar, drei weitere Sonderpreise sind mit jeweils150 Euro dotiert. Darüber werden Sachpreise im Wert von 3000 Euro vergeben."Der Ralf Bender-Preis hat sich bereits bei seiner zweiten Auflage zu einem der wichtigsten Krimi-Literaturpreise im deutschsprachigen Raum entwickelt", freuen sich die Initiatoren Alexander Frimberger und Lothar Wandtner. So haben sich im Jahr 2015 bekannte Krimiautorinnen und Krimiautoren, wie Veronika Rusch, Isabella Archan, Henry Gerhard und Dagmar Isabell Schmidbauer am Wettbewerb beteiligt. "Besonders haben wir uns gefreut, dass die Autorin Iris Leister, die mit der Geschichte "Der Hias" in unserer Anthologie vertreten ist, mit eben dieser auch den Friedrich-Glauser-Preis 2015 gewonnen hat", sagt Wandtner."Doch wir legen Wert auf die Feststellung, dass der Literaturwettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet, nicht nur für Profis reserviert ist", ergänzt Frimberger. Er richtet sich vielmehr an alle Autorinnen und Autoren, die Krimi-Kurzgeschichten entweder schon geschrieben haben oder schreiben wollen. Das heißt: 2017 es ist wieder soweit, der Wettbewerb startet am 6. Januar bei Sonnenaufgang. Profi, Hobby-Schriftsteller oder Anfänger, jeder kann mitmachen. Zugelassen sind Geschichten, die noch in keinem Medium veröffentlicht worden sind. Gefragt sind Kreativität und Lokalkolorit. Denn die einzige Bedingung ist: Handlungsort der Kurzgeschichte muss zwingend der Bayerische Wald sein. Ansonsten sind der Fantasie in Art und Ausführung keine Grenzen gesetzt. Der Gewinner erhält 1500 Euro in bar. Die besten Geschichten werden im Rahmen einer festlichen Veranstaltung im Oktober vorgestellt und in einem Buch veröffentlicht! Übrigens: Ralf Bender, Namensgeber des Preises, ist der ermittelnde Hauptkommissar der Erzengel-Thrillern Raphael, Gabriel, Michael und Uriel.Ziel des Preises ist es, den Bayerischen Wald als Krimi-Region weiter zu etablieren.Weitere Details: Bei der Preisübergabe, die heuer am Samstag, 21. Oktober, im Kulturzentrum Waldmuseum in Zwiesel stattfindet, erhält der Autor/die Autorin der besten Geschichte einen außergewöhnlichen Glas-Pokal (Wanderpokal) und einen Geldpreis in Höhe von 1500 Euro in bar. Außerdem werden drei Sonderpreise a.) die fantasievollste (spektakulärsten) Geschichte (150 Euro), b.) die interessanteste Figur und c.) den witzigsten Einfall (je 150 Euro) vergeben. Die besten Kurzgeschichten erscheinen in einer Krimi-Anthologie, die am Tag der Preisübergabe präsentiert wird. Jeder Autor, der mit seiner Geschichte im Buch vertreten ist, erhält zehn Exemplare gratis. Das Buch erscheint in der edition golbet des HePeLo-Verlages und wird nach Erscheinen überall im Buchhandel erhältlich sein.Die Geschichten müssen an Originalschauplätzen im Bayerischen Wald spielen. Dazu zählen ausschließlich die Landkreise Freyung-Grafenau, Regen, Deggendorf, Passau, Straubing und Cham. Die Kurzgeschichten dürfen eine Länge von fünfzehn DIN-A4-Seiten (60 Zeichen pro Zeile, 30 Zeilen pro Seite) nicht überschreiten. Für alle Autoren, die eine Geschichte im Buch haben, besteht bei diesem Termin Anwesenheitspflicht. Die Gewinner werden erst bei der Preisverleihung bekannt gegeben.Die Sieger-Kurzgeschichte steht an erster Stelle im Buch. Jeder Autor der eine Kurzgeschichte in der Anthologie veröffentlicht hat, wird namentlich erwähnt, erhält 10 Freiexemplare sowie Buchrabatt für weitere Exemplare. Die Preisverleihung findet in einem festlichen Rahmen statt. Neben den Organisatoren Lothar Wandtner und Alexander Frimberger, Autoren der Erzengel-Thriller Raphael, Gabriel, Michael und Uriel, besteht die Jury aus Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Tourismus, Politik und Wirtschaft sowie aus eingefleischten Krimi-Fans.Alle weiteren Informationen und die Ausschreibungsmodalitäten unter: www.golbet.de



Bildinformation: Der Ralf Bender-Preis 2017 für Krimi-Kurzgeschichten geht an den Start (Bildquelle: pixabay / keine weitere Kennzeichnung notwendig)