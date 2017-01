(fair-NEWS)

Pflegedienst DessauDie "Krankenpflege Zuversicht" leistet einen wertvollen Beitrag im Gebiet Pflegedienst Dessau, um auch pflegebedürftigen Menschen ein Altern in Würde zu gewähren.Pflegedienst Dessau- bedeutet fachgerechte Betreuung, mobile und häusliche Pflege in vertrauter Umgebung.<a href="www.zuversicht.com/">www.zuversicht.com/</a>Bei Pflegebedürftigkeit ist eine vertraute Umgebung wichtig für den Bedürftigen. Gerade einem älteren Mensch fällt es schwer, sich an eine neue Umgebung und andere Lebensumstände zu gewöhnen. Der Pflegedienst Dessau bietet durch mobile Pflege in Dessau eine Möglichkeit für eine individuelle Betreuung zu Hause. Ausser der Behandlungspflege sowie Unterstützungen im Alltag steht das Team vom Pflegedienst Dessau auch für hauswirtschaftliche Aufgaben hilfreich zur Seite. Körperpflege gehört dazu wie auch die Hilfe bei der Zubereitung von Mahlzeiten.Ambulanter Pflegedienst Dessau - Senioren WG und betreutes WohnenWenn Angehörige von Pflegebedürftigen tagsüber keine Betreuung gewährleisten können, bietet eine Tagesbetreuung und Tagespflege eine gute Alternative für die Senioren. Krankenpflege Zuversicht übernimmt diesen ambulanten Pflegedienst in Dessau und Umgebung gern. Mit liebevoller Umsorgung von fachkundigem Pflegepersonal können die pflegebedürftigen, älteren Menschen ihre Zeit in Gesellschaft verbringen. Auch ein Fahrdienst steht zur Verfügung, mit denen der Pflegedienst Dessau die Senioren von zu Hause abholt.<a href="https://www.youtube.com/watch?v=fDj6fsTYiYM">https://www.youtube.com/watch?v=fDj6fsTYiYM</a>Im Alter Alleinsein, das möchte niemand. Das Wohnen in einer Wohngemeinschaft bietet da Abhilfe. Vier Senioren-WGs der Krankenpflege Zuversicht gewährleisten durch eigene Zimmer Privatsphäre für die Bewohner. Andererseits ist das Leben in einer Wohngemeinschaft auch die Möglichkeit, seine sozialen Kontakte zu pflegen. PFLEGEDIENST DESSAU- das ist eine Rundum-Versorgung.Sieben altersgerechte, abgeschlossene 1-Raum-, 1,5 Raum- und 2-Raumwohnungen zwischen 30 qm bis 62 qm gibt es ebenfalls. Diese sind mit behindertengerecht und Barrierefreiheit. Fast alle haben einen Balkon. Pflegedienst Dessau bietet auch weitere Pflegedienstleistungen an, z.B. die hauswirtschaftliche Versorgungkann gegen ein kleines Entgelt von den Bewohnern der Appartements beansprucht werden.AMBULANTE KRANKENPFLEGE ZUVERSICHT - das bedeutet Verpflichtung für den PFLEGEDIENST DESSAU<a href="www.zuversicht.com/">www.zuversicht.com/</a>Der Name "Zuversicht" steht für Zuverlässigkeit. Egal, ob der ambulante oder mobile Pflegedienst in Dessau aktiv wird: Die Selbstständigkeit des zu Pflegenden soll möglichst weitgehend erhalten bleiben oder wiederhergestellt. Dazu ist vor allem gegenseitiges Vertrauen und positives Denken eine wichtige Voraussetzung. Alle Betroffenen, Angehörige und weitere Bezugspersonen werden immer mit in die häusliche Pflege mit einbezogen.Inhaberin Veronika Schmidberger erklärt die Vorzüge des Pflegedienst Dessau: "Wir bieten liebevolle und fachgerechte Betreuung in gewohnter Umgebung, ohne auf die Uhr zu schauen."PFLEGEDIENST DESSAU unterstützt auch bei der Beantragung zur Finanzierung und bietet eine kostenlose Pflegeberatung an. Ein weiterhin selbstbestimmtes Leben zu führen und nicht zu befürchten, anderen zur Last zu fallen. Das ist ein schönes Ziel.



