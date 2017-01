Keith Tynes & Band LIVE - Best of Soul!

(fair-NEWS)

Mal wieder Tanzen gehen und die Musik live erleben! Am Samstag, den 21. Januar 2017 öffnet das Empire am Heildelberger Platz in Berlin Wilmersdorf um 22:00 Uhr die Türen und es kann gefeiert werden. Keith Tynes & Band bieten dabei ein Feuerwek aus Soul, Funk und Pop. Klassiker, bis hin zu aktuellen Hits, die Bandbreite von Keith Tynes und seiner Bandist unglaublich vielseitig, genießen Sie Musik auf höchstem Niveau.Keith Tynes, amerikanischer Sänger und Entertainer ist ein Garant für musikalischen Hochgenuss. Balladen oder mitreißende Rhythmen, mit einer Stimme über dreieinhalb Oktaven macht Keith Tynes jeden Hit zu seinem Song.Wer Keith Tynes Konzerte kennt, weiß Seine Konzerte gleichen einer Party, sind ein Muss für alle die Soul- und Black-Musik lieben.Get ready and have a Party!EMPIREMecklenburgische Str. 22A10713 BerlinBVG: U2 / U3 / S41 / S42 / S46 (Heidelberger Platz)Bus: 249, 310, N3VVK per Mail: "ticket@KeithTynes.de"oder direkt im Club (Freitags/Samstags)Eintrittspreise:Vorverkauf: 15,00 EUR (zuz. 1 EUR VVK-Gebühr/Ticket)Abendkasse/Reservierung: 20,00 EUREinlass ab 22:00 Uhr, Show-Start: 23:00 UhrVIP Tischreservierung:030 - 120 942 29 oder 0177 - 306 90 33



Bildinformation: Franziska Allner