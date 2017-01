Schlank Mixer im neuen Jahr – so geht der Speck weg

(fair-NEWS)

Weihnachten und Silvester haben der Figur ordentlich zugesetzt. Zuviel gegessen, zuviele Kilos zugenommen. Jetzt im neuen Jahr werden wieder die guten Vorsätze umgesetzt. Und Abnehmen steht dabei auf Platz 1 der Wünsche. Damit es aber mit dem guten Willen nicht schon nach kurzer Zeit wieder aus ist, hat die Autorin Vanessa Halen einen neuen Ratgeber zum Thema Abnehmen und Figurstraffung veröffentlicht: SCHLANK MIXER – Smoothie war gestern, Slimmie ist jetzt angesagt.Keine Dickmacher und ZusatzstoffeZum einfachen und erfolgreichen Abnehmen empfiehlt Vanessa Halen eine geniale Strategie: auf Zusatzstoffe verzichten und wirksame Schlankmacher in die Ernährung einbauen. Schon alleine wenn man auf Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker, Süßstoffe, künstliche Aromen & Co verzichtet, dann purzeln ganz automatisch die Kilos. Und wenn man zusätzlich seine Ernährung mit Schlank-Pushern aufwertet, wird der Stoffwechsel ordentlich aktiviert – und die Pfunde purzeln noch etwas schneller. Dabei ist Kalorienzählen gar nicht einmal so wichtig. Die Nahrung sollte einfach nur möglichst naturbelassen sein und keine dickmachenden Zusatzstoffe enthalten. Dann funktioniert der Fettstoffwechsel reibungslos.Leckere Slimmies machen satt und schlankWer beim Abnehmen einen echten Turbo einlegen oder wer besonders viel Gewicht reduzieren möchte, der sollte eine oder mehrere Mahlzeiten durch einen wohlschmeckenden Slimmie ersetzen. Slimmies bereitet man sich selbst aus natürlichen Lebensmitteln und genialen Schlank-Pushern in einem Mixer zu. Bereits ein Slimmie am Tag lässt die Pfunde deutlich schwinden. Und das Beste: Slimmie-Rezepte gibt es für jeden Geschmack – von lieblich-süß bis herzhaft-pikant. So kann jeder nach eigenem Gusto perfekt abnehmen.Weitere Informationen zum Buch SCHLANK MIXER, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagtDer neue Ratgeber von BoD-Bestseller-Autorin Vanessa HalenISBN 978-3-7412-2820-996 Seiten – 11,95 EuroGesundheit, Schönheit, Medizin, Ratgeber, Schönmacher, Schlank-Pusher, BioAging, Jungmacher, Oxy-Medizin, Hochfrequenz, Therapie, Schlank Mixer, Smoothies, Slimmies, Anti-Aging, Falten, Haarausfall, Glatze, Wechseljahre, Potenz, Ernährung, Übergewicht, abnehmen, schlank, Diät, Rezepte, Lifting, Cellulite, Altersflecken, Hautstraffung



Bildinformation: SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagt / von Vanessa Halen