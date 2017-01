(fair-NEWS)

Das Tropf-öl ist ein besonders wertvolles, exklusives Speiseöl. In der Regel gehört dieses Öl zu denen der höchsten Güteklasse.Tropf-öl wird bei einem Verfahren gewonnen, bei dem bei Zimmer-temperatur die gemahlenen Oliven Schicht für Schicht auf runden Matten verteilt und aufgetürmt werden. Durch das Eigengewicht des Turmes beginnt das Öl aus dem Stapel zu tropfen. So wird es besonders schonend gewonnen.Da keine Pressung erfolgt ist auch die Ausbeute an Olivenöl sehr gering. Das macht das Tropf-öl so teuer.Verwendung:Tropf-öl ist das wertvollste der Olivenöle. Alle Nährstoffe und Vitamine sind vollständig erhalten. Der Geschmack einzigartig.Tropf-öl sollte nicht erhitzt werden, sondern für kalte Gerichte verwendet werden, so kann es sich am besten entfalten.Tropf-öl zur Gesundheit:10 Tage lang jeden Abend vor dem Schlafen eine halbe kleine Flasche trinken. Vorzugsweise sollte 2 Stunden vorher nichts gegessen werden. So können sich die Vitamine und Antioxidantien gut im Körper verteilen. Eine Tropfölkur erhöht die Abwehrstoffe und stärkt den Körper.Mehr Infos unter:www.olivenoel-aus-griechenland.at/



Bildinformation: NEU: das "Tropf-öl"