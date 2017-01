Neuigkeiten aus der Krebsforschung auf hematooncology.com

(fair-NEWS)

Die hämatoonkologische Kongressplattform hematooncology.com stellt aktuelle praxisrelevante Forschungsergebnisse, die auf den weltweit wichtigsten Krebskongressen vorgestellt wurden, bereit. Ab sofort finden Interessierte hier auch die neuesten Berichte von der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH), vom San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) und der Weltlungenkrebskonferenz (WCLC) der International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).Stuttgart, 04. Januar 2017 – Die medizinwelten-services GmbH hat unter www.hematooncology.com neue Berichte von wichtigen Krebskongressen veröffentlicht. Darin informieren renommierte Experten über aktuelle Erkenntnisse aus der Krebsforschung, die für den klinischen Alltag von Interesse sind.Der Bericht von der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH), die vom 3. bis 6. Dezember 2016 in San Diego stattfand, rekapituliert die interessantesten Neuigkeiten aus den Bereichen multiples Myelom, akute myeloische Leukämien, myelodysplastische Syndrome und Lymphome. In einem „Praxisbericht“ aus der Sicht des niedergelassenen Onkologen wird zudem erörtert, wie lange eine Therapie mit Tyrosinkinaseinhibitoren bei der chronischen myeloischen Leukämie durchgeführt werden sollte bzw. wann die Therapie abgesetzt werden kann.Eine Zusammenfassung der wichtigsten neuen Erkenntnisse aus der Brustkrebsforschung wie beispielsweise aktuelle Ergebnisse zur tnAcity-Studie, erhalten Onkologen und onkologisch tätige Gynäkologen im Kongressbericht von der weltweit größten Brustkrebskonferenz, dem San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), die vom 6. bis 10. Dezember 2016 abgehalten wurde.Die Word Conference of Lung Cancer (WCLC) der International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) fand vom 4. bis 7. Dezember 2016 in Wien statt. Der Kongressbericht darüber informiert über neue Therapiemöglichkeiten für Patienten mit nichtkleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC)."Es gibt jedes Jahr eine Vielzahl an neuen Studienergebnissen in der Krebsforschung. Vielen Ärzten fällt es daher schwer, permanent auf dem Laufenden zu bleiben. Mit unseren Kongressberichten bieten wir einen kompakten Überblick über die wichtigsten neuen Entwicklungen in diesem Bereich. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf dieEinordnung der neuesten Erkenntnisse in den klinischen Alltag. Dadurch möchten wir klinischtätige und niedergelassene Ärzte in ihrer alltäglichen Arbeit mit ihren Patienten unterstützen",erklärt Dr. med. Ute Stefani Haaga, Geschäftsführerin der medizinwelten-services GmbH.Interessierte Ärzte können auf hematoonkology.com auch einen Newsletter abonnieren, derregelmäßig über anstehende Kongresse, neue Kongressberichte und interessanteNeuigkeiten in der Hämatoonkologie informiert. Zudem besteht für die Leser die Möglichkeit,Bewertungen und Rückmeldungen zu den einzelnen Beiträgen zu geben.



Bildinformation: Neuigkeiten aus der Krebsforschung auf hematooncology.com