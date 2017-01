Publikat erreicht im Jahr 2016 Umsatzziel von 50 Mio.

(fair-NEWS)

Im Geschäftsjahr 2016 konnte die Publikat GmbH & Co. KG mit Ihren beiden Onlineshops Stylefile und Big Tree die erfolgreiche Unternehmensgeschichte erfolgreich weiterschreiben.Erstmals wurde die Umsatzgrenze von 50 Millionen Euro unter Einhaltung der wirtschaftlichen Profitabilität überschritten und damit das Jahresziel erreicht. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Wachstum um über 50 %.Seit Oktober des letzten Jahres ist das neue Logistikzentrum am neuen Standort Großostheim nach sehr kurzer Vorbereitungszeit von nur vier Monaten reibungslos in Betrieb.Im wichtigen Monat Dezember waren dort während des Weihnachtsgeschäfts 90 Arbeitnehmer beschäftigt, die 33% aller Pakete aus dem neuen Lager verschickt haben. Die übrigen Pakete wurden vom derzeit noch genutzten Standort in Mainaschaff versendet. Hier wurde eine der drei angemieteten Hallen aufgegeben.Auch im neuen Jahr rechnet Publikat für Stylefile und Big Tree mit starken Umsatzsteigerungen. Die Planung sieht ein Wachstum von weiteren 40% gegenüber dem Jahr 2016 vor. Zudem soll in der zweiten Jahreshälfte die Verwaltung in neue Räumlichkeiten umziehen. Der Spatenstich für den neuen Verwaltungsbau ist im Januar geplant.



Bildinformation: Shopscreen