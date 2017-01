UniCarriers auf der LogiMAT 2017: Lagertechnik und Services für wirtschaftliche Logistikprozesse

(fair-NEWS)

In Halle 9, Stand 9B41 zeigt UniCarriers, wie Unternehmen ihre Logistikprozesse mit der richtigen Lagertechnik und individuellen Serviceleistungen wirtschaftlicher gestalten. Dies verdeutlicht der internationale Staplerhersteller unter anderem anhand seines neuen Hochhubkommissionierers EPH 125, der auf der LogiMAT seine Messepremiere feiert. Das Fahrzeug ist so konzipiert, dass es besonders effiziente Kommissionierprozesse erlaubt. Darüber hinaus stellt UniCarriers das Service- und Wartungsmodul aus dem Dienstleistungskonzept UniCarriers 360° in den Fokus.Das Kommissionieren gehört zu den arbeits- und kostenintensivsten Aufgaben im Lager. Mit dem neuen Hochhubkommissionierer EPH 125 bewältigen Unternehmen diesen Arbeitsschritt ab sofort besonders zeit- und kostensparend. Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt das Fahrzeug über eine um 42 Prozent verbesserte Fahr- und eine um 68 Prozent gesteigerte Hubgeschwindigkeit. Mit einer Greifhöhe von 12,2 m erreicht der EPH 125 darüber hinaus sehr hohe Lagerebenen. Damit eignet sich der Order-Picker für Unternehmen, die auf kleiner Fläche ihren Lagerraum maximieren möchten. Ergänzt wird der Leistungsumfang durch ein durchdachtes Sicherheitskonzept. Mast und Säulen sind nach dem Pro-Vision-Konzept angeordnet, was dem Fahrer eine optimale Rundumsicht ermöglicht. Die Sicherheitsbügel müssen erst ab einer Höhe von 1,2 m geschlossen sein, um den Stapler zu starten. Das Kommissionieren auf der ersten Lagerebene wird daher nicht durch das häufige Öffnen und Schließen der Schutzbügel erschwert. Aufgrund dieser Neuerung erzielen Anwender eine Zeitersparnis von 2-3 s pro Pick.Einen wirtschaftlichen Betrieb der Staplerflotte durch eine hohe Verfügbarkeit und vorausschauende Instandhaltung ermöglicht das Service- und Wartungspaket von UniCarriers. Besucher erhalten am Messestand Informationen zu den einzelnen Leistungen. Dazu gehören präventive Wartungen und Frühwarnsysteme, die potenzielle Probleme erkennen, bevor sie die Leistung des Staplers mindern. Die Services richten sich nach der Einsatzintensität und Lebensdauer eines Staplers und erlauben eine einfache Kostenkalkulation. Eine weitere Besonderheit der UniCarriers-Services ist die First-Visit-Fix-Rate: Mit 95 Prozent bietet UniCarriers die höchste Fehlerbehebungsquote beim Erstbesuch. Ist ein Ersatzteil nicht an Bord des Servicewagens, kann es in 98 Prozent der Fälle binnen 24 Stunden aus dem europäischen Zentrallager in Enschede geliefert werden.



Bildinformation: (Bildquelle: UniCarriers)