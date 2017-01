Somfy präsentiert One: Die ultimative All-in-One-Sicherheitslösung für einen vereinfachten Schutz von Heim und Familie.

(fair-NEWS) Paris, 4. Januar 2017



Somfy, Spezialist für vernetztes Wohnen, stellt Somfy One vor - die fortschrittlichste All-in-One-Sicherheitslösung für den Schutz der eigenen vier Wände und Familie. Mit einem einzigen Produkt, so einfach und zugänglich wie eine Kamera, bietet Somfy One die Möglichkeiten einer umfassenden Sicherheitslösung: Videoüberwachung, Einbruchmeldeanlage, integrierte Sirene und Zentralalarm.



Somfy One ist die Symbiose der einzigartigen Technologien und des Know-hows, die den Erfolg von Myfox – dem führenden Unternehmen für vernetzte Haussicherheit – ausmachten. Seit neuestem ist Myfox Teil der Somfy Gruppe. Durch den Zusammenschluss der beiden Marken entstand das Somfy Protect-Lineup, das jetzt von Somfy One angeführt wird.



« Seit über zehn Jahren hat Myfox daran gearbeitet, das Thema Heimsicherheit neu zu überdenken und es für jeden Nutzer einfach und zugänglich zu gestalten. Somfy One ist dabei die ultimative

Erfüllung dieser Vision. Heute sind wir besonders stolz darauf, dieses Projekt hier bei Somfy noch einen Schritt weiter voranzubringen. »

Jean-Marc Prunet

Director of Connected Security bei Somfy



« Diese neue vernetzte Lösung zeigt auf, wie sich die Teams von Myfox und Somfy ergänzen: Sie integriert unser gemeinsames Know-how und unsere Erfahrung in einem einzigen Produkt. »

Marc Westermann

Director of Connected Solutions



Full HD Videoüberwachung



Mit einem Full-HD-Weitwinkelbild und der Fähigkeit, von überall mit Sound in Spitzenqualität zu kommunizieren, bietet Somfy One ein hervorragendes Videoerlebnis - egal ob bei Tag oder Nacht.

Die SomfyVisionTM motion detection-Technologie unterbindet Fehlalarme. Der Anwender kann seiner Kamera vertrauen, weil jedes Ereignis relevant ist.



Im Falle der Bewegungserkennung wird ein Fotoalarm gesendet, und ein zehn sekündiges Video wird in der Cloud aufgezeichnet und gesichert. Es kann 24 Stunden lang angesehen und kostenlos heruntergeladen werden.

Für noch mehr Sicherheit ist auch eine Option zur kontinuierlichen Aufzeichnung und Speicherung in der Cloud verfügbar.



Abschreckung und Alarm



Somfy One ist das denkbar modernste All-in-One-Sicherheitssystem Ausgestattet mit einer eingebauten 100 dB Sirene, schreckt es Eindringlinge ab, sobald es die Bewegung erkennt. Somfy One ist kompatibel mit einer kompletten Serie von einzigartigem Alarm-Zubehör, z.B. dem IntelliTAGTM -Sensor, der bereits vor dem Eindringen durch Türen oder Fenster reagiert - Oder dem Fob, der automatisch den Alarm bei der Ankunft deaktiviert.



Zur Vermeidung von Strom- und Internetausfällen verfügt die Somfy One + -Version über einen Akku und einen Notkommunikationsmodus, der das SomfyAroundTM-Community-Netzwerk oder die SigFox- und LoRa-Netzwerke verwendet, wenn diese Option gewählt wird.



Pay-as-You-Go, Sicherheitsdienste ohne Verpflichtungen



Somfy One macht es einfach, Gruppen von Benutzern mit bestimmten Rechten (Eigentümer, Kinder, Gäste) zu verwalten sowie ein Umfeld (Nachbarn, Familie) einzubeziehen, die Benachrichtigungen per E-Mail, Push und SMS-Benachrichtigungen erhalten und die Polizei – wenn nötig - rufen können.



Ob temporär (z. B. während des Urlaubs) oder dauerhaft, ist es möglich, die Sicherheit des Hauses an professionelle Überwachung, Interventions- und Guard Services zu übergeben. Mit einem einzigen Klick in der Somfy Protect App können diese einmaligen Sicherheitsdienste aktiviert und deaktiviert werden. Dieser Service wird ab 9,99 € / Monat und ohne weitere Verpflichtungen bereitgestellt.



Vernetzes Wohnen erleben



Somfy One ist in wenigen Augenblicken mit der iOS App oder Android Somfy Protect installiert und mit den meisten verbundenen Produktlösungen wie Works With Nest, Amazon Alexa oder IFTTT kompatibel.



Außerdem ist das Produkt kompatibel mit Tahoma - der Smart Home-Lösung von Somfy. Es verbindet sich perfekt mit allen angeschlossenen Geräten von Somfy, die das Haus sicherer und komfortabler machen: verbundene Schlösser, Rollläden, Tore und Garagentore usw.



Somfy One wird von der Smartphone-Anwendung gesteuert, mit optional erhältlichen Fobs, aber auch einfach per Sprachsteuerung.



Kompatibel mit dem Alexa Vocal Assistant: Anwender können Somfy One direkt ansprechen, um die Überwachung zu aktivieren oder den motorisierten Verschluss zu schließen.



Sicheres Leben war nie einfacher.



Achtung der Privatsphäre und der persönlichen Daten



Dem Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten wurde größte Beachtung geschenkt.



Mit einer motorisierten Klappe, die das Objektiv und das Kamera-Mikrofon vollständig bedeckt, ist die Überwachung mit Somfy One nicht intrusiv und respektiert die Privatsphäre der Familie.



Der Benutzer kann die Datenschutzeinstellungen anpassen: Automatisches Öffnen und Schließen der Klappe, Anzeigen der Anwesenheit von Benutzern, Erkennen des Vorhandenseins des Smartphones zu Hause, um die Überwachung automatisch zu aktivieren und zu deaktivieren.



Somfy One bereits mehrfach ausgezeichnet



Somfy One hat zwei CES Innovation Awards in den Kategorien Smart Home und Embedded Technologies erhalten.

Somfy One wird am 3. Januar 2017 auf der CES Unveiled, danach vom 5. bis 8. Januar auf der CES Las Vegas 2017 (Sands Expo / Stand 40944) präsentiert.



Technische Details



VIDEO

- Full HD 1080p, zoom (x8), Weitwinkel 130°

- Nachtsicht (6m)

- Hochwertiger integrierter, Lautsprecher und Mikrofon

- Kostenlose Video-Clips nach der Erkennung (10 Sekunden) in der Cloud gespeichert und bis 24 Stunden downloadbar

- Optionale kontinuierliche Videoaufzeichnung in der Cloud



ALARM

- Integrierte 100 db Sirene

- SomfyVisionTM Bewegungsmeldung

- Anpassung der Erfassungszone

- Feuer-Sirenentonerkennung

- Kapazität bis zu 150 Zubehörteile der Somfy Protect Serie (IntelliTAGTM, fob,Bewegungserkennung, Innensirene, Außensirene) zu managen

- Funkstörungs Erkennung



KONNEKTIVITÄT

- WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

- Bluetooth fähig

- Radio Somfy Protect 868 Mhz



Somfy One +

Mehr Sicherheit mit Somfy One +



- Lokaler Speicher auf SD-Karte bei Internetausfall

- Sicherungs-Akku im Falle eines Stromausfalls

- Stromausfallwarnungen

- Kostenlose SomfyAround™ - Notkommunikation unter Verwendung des privaten LPWA-Netzwerks, bestehend aus den Home Alarm und Somfy One + Communities

- LPWA Notfallkommunikation vorbehaltlich Abo (nach LoRa oder SigFox Verfügbarkeit im

Bereich des Aufstellungsortes)



INKLUSIVE

+ 1 IntelliTAG™ Vibrationssensor für Türen und Fenster

+ 1 automatischer Deaktivierung-Fob



Das Somfy One-Lineup wird im zweiten Quartal 2017 in Europa erhältlich sein.