Gesundheits- und Krankenpfleger/in am PZN Wiesloch

(fair-NEWS)

1905 gegründet als "Großherzoglich Badische Heil- und Pflegeanstalt" bei Wiesloch richtet sich das Psychiatrische Zentrum Nordbaden mit seinen Behandlungs-, Beratungs- und Betreuungsangeboten an erwachsene Patientinnen und Patienten, die an einer psychischen Erkrankung leiden, sowie ihre entsprechenden Angehörigen.Mit etwa 1600 Mitarbeitern und 1200 Betten stellt das PZN in Baden-Württemberg eines der größten Krankenhäuser für Psychiatrie dar. In vier Tageskliniken, fünf Spezialkliniken, zwei Service Centern, dem Ambulanten Psychiatrischen Pflegedienst, der Institutsambulanz Wiesloch sowie den verschiedenen lokalen Fachambulanzen, dem Psychiatrische Wohn- und Pflegeheim sowie den Zentren für Psychische Gesundheit (Außenstellen) Bruchsal, Schwetzingen, Neckar-Odenwald und Weinheim werden Patientinnen und Patienten aus dem gesamten Spektrum der Psychiatrie behandelt.Sie sind derzeit auf der Suche nach einer neuen beruflichen Betätigung als Krankenschwester Psychiatrie oder Krankenpfleger Psychiatrie?Wir suchen stets nach Verstärkung aus dem Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger/in, die sowohl über die benötigten persönlichen Erfordernisse für die psychiatrische Pflege als auch über eine außerordentliche fachliche Qualifikation verfügt.Als Krankenschwester Psychiatrie oder Krankenpfleger Psychiatrie bieten wir Ihnen einen guten Arbeitsplatz inmitten der wunderschönen Rhein-Neckar-Region, der sich durch exzellente Arbeitsbedingungen und diverse zusätzliche Leistungen auszeichnet:Wir leben VielfaltDie PZN-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter stammen aus den verschiedensten Bereichen: Vom Arzt über den Sozialpädagogen, Altenpfleger, Röntgenassistenten oder Kunsttherapeuten oder bis hin zum / zur Krankenschwester Psychiatrie / Krankenpfleger Psychiatrie ist eine ganze Reihe von Professionen vertreten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Teams zusammen, die aus den unterschiedlichsten Berufen zusammengesetzt sind, und bereichern sich gegenseitig durch ihre tägliche Arbeit.Wir haben etwas zu bietenWir bieten Ihnen einen durch Dienstvereinbarungen und Tarifverträge abgesicherten Lohn und einen Arbeitsplatz, der sich durch Familienfreundlichkeit auszeichnet und auf flexible Dienstplanmodelle und Arbeitszeiten setzt. Als Gesundheits- und Krankenpfleger/in erhalten Sie zudem eine Einarbeitung nach einem strukturierten Konzept, eine hervorragende betriebliche Altersvorsorge und eine Vielzahl weiterer Vorteile: z.B. gesundes und preiswertes Essen im Mitarbeitercasino, preiswerte Wohnmöglichkeiten für Beschäftigte und kostenlose Parkmöglichkeiten.Wir bringen Sie voranMit dem ganzheitlichen Personalentwicklungssystem PRIMUS fördern wir Sie individuell, u. a. durch Team-Tage und Teamentwicklung, Fall-Supervisionen und Coaching-Angebote. Darüber hinaus bieten wir Ihnen diverse Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Krankenschwestern Psychiatrie und Krankenpfleger Psychiatrie, etwa im Rahmen unserer hauseigenen "Akademie im Park".Wir fördern Ihre GesundheitWir möchten motivierte, gesunde und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür tun wir viel. Unser betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist dazu da, Ihre physische und psychische / soziale Gesundheit bestmöglich zu fördern. Hierfür besteht ein breites Kursangebot, Kooperationen mit unterschiedlichen regionalen Gesundheits- und Fitnessanbietern und Gesundheitsaktionen.Wir unterstützen Sie auf allen EbenenWir ermutigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren ganz eigenen Kompetenzen zu einer aktiven Teilnahme in Qualitätszirkeln, hierarchieübergreifenden Projekten und Arbeitsgruppen, um das Verständnis für unterschiedliche berufliche Perspektiven und damit die Qualität der Behandlung zu stärken. Wir legen großen Wert auf eine gute Führung der Mitarbeiter und einen Führungsstil, der kooperativ ist und auf eine verantwortungsbewusste Delegation von Tätigkeiten setzt. Ein Spitzenwert von 84 % bei der KTQ-Zertifizierung in der KategorieMitarbeiterorientierung spricht für sich.Unsere derzeitigen Stellenangebote für den Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger/in Psychiatrie befinden sich im Internet unter: www.pzn-wiesloch.de/karriere/ Auf der Karriereseite des PZN finden Sie zudem den PZN-Videoclip (mit dem Klinik Award prämiert), der Ihnen einen Eindruck von der Arbeit im PZN vermittelt.Wenn das passende Angebot für Sie nicht dabei ist, lassen Sie sich doch über den Job-Newsletter stets mit den aktuellen Stellenangeboten versorgen.Bei Fragen steht Ihnen das Serviceteam der Personalabteilung unter 06222 55-2496 gerne zur Verfügung.Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen.



Bildinformation: Gesundheits- und Krankenpfleger/in am PZN Wiesloch